獨家／豆花能吃鹹的嗎？「麻辣、酸辣湯、辣味味噌」更暖胃

麻辣豆花。（圖／東森新聞）





天氣越來越冷，許多人都會想來上一碗熱豆花暖暖身。不過相較一般的傳統的薑汁豆花，台北現在多家業者紛紛拚創意，不只推出川味麻香口味像是帶點辣度的豆腐小菜，甚至還有把豆花直接放進酸辣湯裡，意外受到民眾歡迎。另外在永康商圈，也有業者主打味噌湯底的日式風味，吃起來彷彿升級版的鹹豆漿。

一樣是以豆花作為基底，不過接下來的步驟通通和傳統甜口味不一樣，先舀上特製手工辣椒醬，再加入手炒榨菜絲花生酥，原本的甜豆花，立刻「變身」成中式風味的小菜。一口吃下脆口又開胃，加上一點點辣意，在低溫天氣裡整個人都暖了起來。

民眾：「感覺它是滿稀奇的會想嘗試鹹的，比如說天氣冷的關係然後可能有時候味覺，我也想要吃一點辣，老人都吃鹹的，鹹的比較不會糖暈。」

這家位在台北東區的知名豆花店，不只推出麻辣豆花，現在還有酸辣湯版的創意吃法。店家把豆花直接放進酸辣湯裡再加入黑色外型宛如髮帶的紅毛苔，口感細緻綿滑，和豆花意外地合拍。吃起來一點違和感都沒有，豆花整個彷彿變成了口感更柔嫩的豆腐。

東區豆花店老闆Ricky：「尤其像我們的酸辣豆腐花就是很多天氣冷會來吃熱熱的一碗，對他整個身體都熱起來。」

說到創意鹹豆花，在台北永康街也有業者推出「辣味味噌豆花」，以味噌作為湯底，加入日式辣油和花生增添香氣，一入口風味濃郁又帶微辣，口感甚至有點像是在喝一碗升級版的鹹豆漿。

民眾：「那我就吃一口看看（吃一口看看），辣的真的啊，有點辣（吃起來感覺），感覺就是有點鹹一點點辣還好，但是我還是比較喜歡吃甜的。」各家業者紛紛推出創意鹹豆花，從麻辣酸辣湯到味噌口味百花齊放，也讓傳統甜豆花，在冬天多了新奇又暖胃選擇。

