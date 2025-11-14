獨家／豆花「分兩次點」遭罵留負評 惹怒店家員工飆髒話

台中有民眾到公益路上買豆花，因為分兩次點餐，結果被女員工很兇的罵說要一起點才能做記號。（圖／東森新聞）





台中有民眾到公益路上買豆花，因為分兩次點餐，結果被女員工很兇的罵說要一起點才能做記號，當事人覺得店家態度相當差於是留了一星負評，沒想到此舉惹怒女員工，當下直接衝過來飆罵，口氣相當差，連髒話都飆出口，鬧到當事人也不忍了直接報警提告，對此這名女員工出面澄清點餐一起點比較好作業，坦承情緒失控，自己也很委屈。

豆花店員工vs.買豆花女子：「不爽是不是，欠人罵喔，XXXXX，妳最好不要在這裡出現，（我跟妳講妳繼續罵沒關係，我可以去告妳），去告啊。女員工五字經飆罵，追著客人跑出店外，甚至人身攻擊都來。

豆花店員工vs.買豆花女子：「奧查某啊，你再批啊，不要臉長那麼醜還這樣囂張什麼，再批啊，有膽再批啊。」女員工情緒激動，字眼越來越難聽，全是因為買豆花惹怒她。

豆花店員工vs.買豆花女子：「就跟妳講買豆花一起講，我要一起做記號妳聽不懂是不是，（我不需要妳做記號啊，我只是想點餐而已，我沒看過態度那麼差的啦），妳下次點的時候一起點，我給妳做記號。」

事發地點在台中南屯區公益路一間豆花店，13號下午4點多女子來買豆花，一開始只點一杯隔了30多秒又再多點一杯，沒想到女員工很兇的回說以後要一起點，不然會很麻煩，最後小姐只買一杯並留了一星負評，但這讓女員工爆氣追出來飆罵，罵到女子也決定提告公然侮辱。

豆花店員工vs.買豆花女子：「（我等下就報警），妳現在報，妳現在給我報，別說那些，沒有妳現在給我報，我要問警察，妳要出名我讓妳出名。」

遭控豆花店員工：「我坦白講我們很注重評論，我在這裡做十幾年了，她馬上給我評論，還叫人家千萬不要來，看她那麼年輕，還那麼不懂禮貌，而且不尊重人我才抓狂。」

女員工說老闆對她很好，所以她很重視這家店的商譽，認為是對方先惹怒她，但她也坦承自己罵髒話不對。

遭控豆花店員工：「她逼我罵髒話，她要叫警察還要告我，我一定生氣的，我罵她三字經，這一點我承認錯。」

其他客人：「對啊對啊對啊。」

事發後店家評論慘跌到三點七顆星，但其他客人都說覺得女員工態度還OK，附近店家也說第一次看到她這麼失控，雙方互控對方態度差，被罵的客人堅持要提告，網路也引發論戰。

