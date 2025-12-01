獨家／豐原五口命案翻版？ 台中某里長兒疑假投資真詐騙

一家人開心拍下全家福，其中戴眼鏡男子是台中豐原一名黃姓里長的兒子。（圖／東森新聞）





台中豐原一名黃姓里長的兒子被指控涉嫌假投資真詐騙，利用各種話術，例如開通訊行、菸酒行、直播貸貨理由，像受害者們借錢投資，受害人數共11人，總金額高達3千5百萬元，一群人找里長兒子要求還款，但他卻避而不見，大家轉而向里長要錢，但他卻說要告就去告。實際上門詢問，他表示不清楚兒子在外欠款，疑似詐騙，現在被害人們集結，要尋求法律途徑將錢討回來。

一家人開心拍下全家福，其中戴眼鏡男子是台中豐原一名黃姓里長的兒子，爸爸擔任公職，他自己卻被踢爆，到處話術涉嫌詐騙。

廣告 廣告

控黃姓里長兒子詐騙陳先生：「他找我們就說，他有辦法讓我們收入翻倍，不要一直領死薪水，還有靠那個股票的收入這樣。」

控黃姓里長兒子詐騙夏先生：「相信他他的背景他的人設，他的人設就是，他是里長的兒子，有個美滿的婚姻。」

被指控的黃姓男子曾在台中沙鹿某航空工業公司工作，在公司裡找了不少同事投資，2019年先找陳先生投資贊助開直播帶貨，到了2025年又找夏先生要投資開通訊行，這錢一投讓這兩人血本無歸。

控黃姓里長兒子詐騙陳先生：「拿50萬出來給他玩，然後後面說貨款沒有了，沒辦法進貨，就這樣一直投，投到210萬覺得很奇怪。」

陳先生的210萬和夏先生的176萬，就像是丟進了海裡不見蹤影，在社群平台看見有人發文，控訴黃姓男子投資詐騙，加入自救會群組才發現，受害人有11人，總金額高達3500萬元，而每個人被騙的理由都不同，有直播帶貨開手機行、菸酒行，甚至出現疑似感情詐騙。

控黃姓里長兒子詐騙張先生：「有點類似豐原黃金詐騙案，（有人）甚至去手機貸，汽車貸都上演了，他還有在用交友軟體，騙感情投資的方式，一個女生連媽媽也被騙，總共騙了300多萬元。」

被害人還有以前擔任本土劇臨時演員的張先生，拍片累積片酬，卻被里長兒子一口氣借走25萬，一說要還錢就避不見面，一堆人轉而向里長討債。

控黃姓里長兒子詐騙張先生：「他爸爸甚至還大言不慚的說，有本事就去告他，他媽媽甚至還說，大家都是成年人，你自己要把錢拿給他的。」

記者實際上門詢問黃姓里長，他表示兒子在北部很少回來，只知道最近失業，被扣3分之1的薪水，但兒子疑似詐騙，在外欠債上千萬都不知情，近期更有陌生人拿本票來要債，錢拿不回來，受害人們集結，將尋求法律途徑討回來。

更多東森新聞報導

投資詐騙！女損失逾500萬 車手面交「當場被警逮」

詐73歲翁！女車手收款60萬 警秒壓制破詐騙

蹭雄女網紅竟是詐團成員 炫富名車被警方查扣

