獨家／豐原五口命案翻版？ 台中某里長兒疑假投資真詐騙
台中豐原一名黃姓里長的兒子被指控涉嫌假投資真詐騙，利用各種話術，例如開通訊行、菸酒行、直播貸貨理由，像受害者們借錢投資，受害人數共11人，總金額高達3千5百萬元，一群人找里長兒子要求還款，但他卻避而不見，大家轉而向里長要錢，但他卻說要告就去告。實際上門詢問，他表示不清楚兒子在外欠款，疑似詐騙，現在被害人們集結，要尋求法律途徑將錢討回來。
一家人開心拍下全家福，其中戴眼鏡男子是台中豐原一名黃姓里長的兒子，爸爸擔任公職，他自己卻被踢爆，到處話術涉嫌詐騙。
控黃姓里長兒子詐騙陳先生：「他找我們就說，他有辦法讓我們收入翻倍，不要一直領死薪水，還有靠那個股票的收入這樣。」
控黃姓里長兒子詐騙夏先生：「相信他他的背景他的人設，他的人設就是，他是里長的兒子，有個美滿的婚姻。」
被指控的黃姓男子曾在台中沙鹿某航空工業公司工作，在公司裡找了不少同事投資，2019年先找陳先生投資贊助開直播帶貨，到了2025年又找夏先生要投資開通訊行，這錢一投讓這兩人血本無歸。
控黃姓里長兒子詐騙陳先生：「拿50萬出來給他玩，然後後面說貨款沒有了，沒辦法進貨，就這樣一直投，投到210萬覺得很奇怪。」
陳先生的210萬和夏先生的176萬，就像是丟進了海裡不見蹤影，在社群平台看見有人發文，控訴黃姓男子投資詐騙，加入自救會群組才發現，受害人有11人，總金額高達3500萬元，而每個人被騙的理由都不同，有直播帶貨開手機行、菸酒行，甚至出現疑似感情詐騙。
控黃姓里長兒子詐騙張先生：「有點類似豐原黃金詐騙案，（有人）甚至去手機貸，汽車貸都上演了，他還有在用交友軟體，騙感情投資的方式，一個女生連媽媽也被騙，總共騙了300多萬元。」
被害人還有以前擔任本土劇臨時演員的張先生，拍片累積片酬，卻被里長兒子一口氣借走25萬，一說要還錢就避不見面，一堆人轉而向里長討債。
控黃姓里長兒子詐騙張先生：「他爸爸甚至還大言不慚的說，有本事就去告他，他媽媽甚至還說，大家都是成年人，你自己要把錢拿給他的。」
記者實際上門詢問黃姓里長，他表示兒子在北部很少回來，只知道最近失業，被扣3分之1的薪水，但兒子疑似詐騙，在外欠債上千萬都不知情，近期更有陌生人拿本票來要債，錢拿不回來，受害人們集結，將尋求法律途徑討回來。
更多東森新聞報導
投資詐騙！女損失逾500萬 車手面交「當場被警逮」
詐73歲翁！女車手收款60萬 警秒壓制破詐騙
蹭雄女網紅竟是詐團成員 炫富名車被警方查扣
其他人也在看
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 1 天前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 1 天前
裝路人傻問"我被騙了嗎?" 樸素女車手竟是取款慣犯
中部中心/徐秘康、陳建華 台中報導台中市有一位民眾，被詐騙過兩次之後，終於醒悟，配合警方辦案。當打扮樸素的女車手，被員警包圍時，還裝傻問，難道自己是被騙來犯案的嗎？員警哭笑不得的回應，你是來騙別人的！其實女嫌犯是老手，專門幫"假投資真詐財"的集團收錢！樸素女車手是取款慣犯。一鎖定車手行蹤，員警快步跑進超商，女嫌犯從彰化鹿港，騎機車到台中市西屯區，準備取款！73歲鍾姓被害人，之前已經被騙過兩次，交出22萬元，這次他與警方合作，終於將車手逮個正著！樸素女車手是取款慣犯。女車手打扮得相當樸素，也一副狀況外，面對幾名員警要抓她，她還用無辜的口吻問，自己是被騙了嗎？四十五歲黃姓女子，有這麼好傻好天真嗎？求職不成被騙去收錢的嗎？警方這麼一查，其實她是車手慣犯！詐騙集團是以"假投資真詐欺"的手法，榨取被害人錢財。警方指出，犯罪集團常以"工時彈性"、"高額報酬"等話術，招募車手，民眾不要誤觸法網！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：假裝路人傻問我被騙了嗎？ 樸素女車手竟是取款慣犯 更多民視新聞報導警方打詐出新招! 變裝超商店員逮車手詐團勾結地政士誘騙抵押房產 屏警12天內瓦解48集團花蓮女子誤信投資詐騙 詐團陸續得手逾500萬民視影音 ・ 7 小時前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 22 小時前
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 1 天前
嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」
即時中心／温芸萱報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。民視 ・ 9 小時前
香港宏福苑大火146人死轉貼新聞被抓！港警拘捕前議員和災場義工
[Newtalk新聞] 位於香港新界大埔的大型集合住宅社區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計146人死亡，包括一名消防員殉職，目前仍有上百人情況未明，社會要求徹查聲浪不斷，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。然而，其中一名發起人上月29日遭到警方國安處拘捕。香港警方國安處隔日又以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府再拘捕一男一女，其中一人是前區議員張錦雄，另一人是在火災現場分發物資的女義工。 綜合香港媒體報導，張錦雄於11月30日晚上約7點在粉嶺寓所被捕，張錦雄曾轉載了一則關於宏福苑大火中，一名連署發起人被捕的新聞；但他只是轉載，並沒有附上其他文字。另一名被捕的李姓女子為災場義工，曾在現場呼籲災民不要胡亂將個人資料提供予不明人士。香港警方國安處日前已拘捕一名在網上成立「大埔宏福苑火災關注組」，並發起連署提出「四大訴求」的男子，香港警方國安處指控他涉嫌借火災意圖煽動憎恨政府。據了解，初步調查2宗案件暫時未有關連。 此外，知情消息人士指出，香港警方國安處訊問了一名男子，這名男子也是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，「大埔宏福苑火災關注組」連署提出四大訴求包括「持續支援受災居新頭殼 ・ 8 小時前
「熄」禁「評」？香港男子發起徹查宏福苑大火連署 慘遭國安警察訊問
「南華早報」引述知情消息人士的說法指出，香港警方國安處訊問了一名男子，他先前在網路上發起連署，要求政府徹查問責香港80年來最致命的大埔宏福苑火災。民視 ・ 1 天前
夜店大亨夏天倫驚手臂遭砍！女友傷勢曝 他親發聲疑：與前妻黃廉盈有關
台北市信義區多家知名夜店品牌創始人夏天倫，有「夜店大亨」之稱，昨（30）日下午6時16分在台北市松山區民生東路三段遭砍傷，當時夏天倫與女友在地下1樓停車場遭2名兇嫌持利器襲擊，他左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹，在一旁的女友也受傷，眼部腫脹，雙雙被送往馬偕醫院。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
「要家電先交5千？」光復惡人狠騙災民 台鐵月台被民眾堵個正著
花蓮光復鄉災後重建仍在進行，卻有人趁災民脆弱之際進行詐騙！一名曾姓男子11月間假借「贈送家電需自付5,000元」為名，在光復鄉多次詐騙民眾，鳳林警分局接獲多起報案後立即組成專案小組追查，於本月28日在光復車站月台成功將其逮捕，並查扣贓款及多項證物，全案依詐欺罪嫌移送法辦。鏡報 ・ 1 天前
夜店大亨夏天倫才控訴前妻驚傳被砍 左手15公分刀傷
社會中心／綜合報導夜店大亨夏天倫，上週出面指控，前妻私自拿走百萬紅包錢與撫恤金，沒想到昨天晚上，夏天倫與女友，驚傳遭兩名黑衣人攻擊，夏天倫左手遭砍，出現15公分的刀傷，兇手疑似針對他而來，夏天倫深夜發文強調，沒影射誰是背後主謀，還說自己為朋友擋了一刀，而其中一名黑衣人，案發後主動投案。一名黑衣人，迅速從地下停車場，跑了出來，身影就這麼消失在巷子裡，幾分鐘前，他涉嫌和同夥就在停車場裡，砍傷夜店大亨夏天倫，陪伴在旁的女友，同樣遭到辣椒水攻擊。躺在病床上，衣服上還能看到血跡，臉部因為被噴辣椒水雙眼紅腫，顴骨附近也有遭毆打後留下的瘀青，對方持刀朝左頸攻擊，夏天倫本能反應伸出左手抵擋，出現十五公分的刀傷，明顯針對他而來，質疑根本是殺人未遂。夜店大亨夏天倫表示「我沒有任何的，我在生意上沒有任何的糾紛，兩個黑衣人拿著辣椒水先噴我，因為我那時候眼睛看得不是很清楚，所以（不知道）用棒子還是刀（攻擊）。」夏天倫委任律師余韋德表示「（會不會覺得說），（是因為你才開完記者會），這個部分我們就不方便說明，因為這個部分我們就不做過多的臆測。」黑衣人攻擊完後快閃 隨後又重回案發地向警方投案（圖／民視新聞）上周夏天倫，才出面控訴名媛前妻，取走紅包和撫恤金，短短幾天後，隨即遭人攻擊，引發聯想，夏天倫深夜發文表示，沒有影射任何人是背後的主謀，但不管今天是誰指使的，只要針對家人、親友，他都會挺身而出，就像今天為我朋友擋一刀。民視記者黃國誠表示「運動完的夏天倫，準備從這個停車場駕車離開，卻遭兩名男子無端攻擊，而案發後其中一名黑衣人，還重回現場主動向警方投案，但對於案情卻是避重就輕。」目擊民眾（變音處理）表示「（黑衣人）四點半進來的，那一對（情侶）四點初，（他是比他們早進來），（黑衣人）比他們早進來，（到真的動手是）兩個小時以後。」林姓嫌犯主動投案 對案情卻是避重就輕（圖／民視新聞）案發停車場地板和牆壁，還留有辣椒水乾掉後的水印，事發就在台北民生東路三段一處停車場，週日傍晚六點多，夏天倫與女友，打完室內高爾夫球後，前往大樓地下停車場牽車，埋伏在旁的兩名黑衣人，不但狂噴辣椒水，還拿出刀棍攻擊，夏天倫左手臂被砍傷，女友則遭辣椒水波及。松山分局偵查隊隊長許文鋒表示「研判本案為預謀犯案，經由刑事偵查作為，釐清犯案動機及釐清幕後，有無教唆共犯。」記者vs.嫌犯「預謀的嗎。」林姓嫌犯案發後主動到案，但對於案情細節不願多談，另一名同夥尚未到案，究竟犯案動機為何？背後疑點重重。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：夜店大亨夏天倫才控訴前妻 驚傳被砍傷！ 黑衣人案發後主動投案 更多民視新聞報導嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」才因離婚風波槓上前妻! "夜店大亨"夏天倫遭黑衣人砍傷最新／「夜店大亨」夏天倫遭埋伏砍傷 嫌犯曝動機竟是...民視影音 ・ 7 小時前
「夜店大亨」夏天倫遭埋伏砍傷手臂 北市警速逮一嫌
台北市 / 綜合報導 有「夜店大亨」稱號的夏天倫，與一名女性友人，昨(30)日在台北民生東路三段一個地下停車場被黑衣人噴辣椒水，拿利器砍傷，2人都被送醫治療，初步了解是2名黑衣人行 凶 ，其中一名男子已經被逮捕。夜店大亨夏天倫拍下自己在路邊準備送醫的畫面，他左手包著繃帶，整個人坐在地上，原來他剛剛遭人砍傷，事情一發生，警方就接獲報案，開著警車和救護人員第一時間趕往現場，夏天倫進到急診室，雙眼紅腫在病床上接受治療，他雙手比出不雅手勢，相當不高興。夜店大亨夏天倫說：「兩個黑衣人拿著辣椒水先噴我，然後再...，因為我那時眼睛看得不是很清楚，所以用棒子還是利器，我也替台北市，就是正常人滿擔心的，我覺得治安真的是有夠差。」夏天倫從急診室走出來，接受採訪滿身是血，左手上的傷口也才剛剛縫合完，事情發生在昨日下午6點多，台北市松山區民生東路三段，一處地下停車場，當時夏天倫和女性友人才打完高爾夫球，準備要到停車場取車，在裡面遭到2名黑衣人襲擊，他們先是拿辣椒水往兩人眼睛噴灑，接著一人持利器攻擊夏天倫，造成他左手臂15公分刀傷，另一名女性友人也遭到波及，2名歹徒打完就逃，夏天倫和友人隨後也被送往醫院救治。台北市警松山分局民有派出所所長柯杰男說：「警方獲報，立即趕赴現場，初步了解夏男，係遭利器及辣椒水攻擊，目前已送往馬偕醫院。」記者VS.嫌犯說：「(是有被指使嗎，預謀的嗎)。」從大樓裡被帶出來的就是涉案男子，他雙手上銬被送上警車，另外一名嫌犯警方持續追緝，但員警也查扣了犯案鐵棍利器，還有2灌辣椒水，至於有沒有其他共犯，以及犯案動機，警方持續調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
「夜店大亨」夏天倫遇襲遭砍！ 1男投案自稱前員工
台北市 / 綜合報導 夜店大亨夏天倫，昨(30)日晚間在松山區一處大樓停車場，遭人持辣椒水和利器攻擊，手臂遭劃傷15公分，他怒告對方殺人未遂。而2名嫌犯行凶後棄車逃逸，其中一名年約27歲的林姓嫌犯徒步走到派出所自首，他供稱自己是夏天倫前員工，因待遇不佳才挾怨報復，但夏天倫起初向警方供稱，懷疑整起案件和前妻黃廉盈有關，後續又發文說沒不指涉任何人為主謀，至於黃廉盈截稿前並未回應，全案仍有嫌犯未落網，犯案動機有待進一步調查。 左手捆著繃帶在路邊等待送醫，夜店大亨夏天倫昨日晚上遭人砍傷，左手臂深深一道長約15公分的傷口，夏天倫坐在病床上比不雅手勢，表情相當不滿，夜店大亨夏天倫說：「兩個黑衣人拿著辣椒水，先噴我，然後再，因為我用眼睛看得不是很清楚，所以不知用棒子還是刀。」受訪時衣服上依舊血跡斑斑，夏天倫甚至跟警方抱怨，懷疑跟前妻黃廉盈的金錢糾紛有關係。記者趙若評說：「嫌犯從夏天倫的住家，一路跟車到松山區這處停車場，埋伏在這邊等他打完球後，接著就對夏天倫和他的友人，持辣椒水一頓攻擊，甚至持利器劃傷人。」夏天倫遭人持利器劃傷，一旁的女性友人也被辣椒水噴得眼睛刺痛，而他們表示不認識嫌犯，但對方卻朝脖子攻擊，控訴根本殺人未遂。夏天倫一度懷疑與前妻案有關，至於年僅27歲的林姓嫌犯有詐欺前科，被問到是否有人指使，他說自己曾是夏天倫 的 員工，是因待遇不佳報怨尋仇，松山分局偵查隊隊長許文鋒說：「林嫌隨後前往民有派出所表明自首，經警方帶返現場查證，並於現場及涉案車內，起獲刀械，鋁棒，辣椒水等證物。」案發後，2名嫌犯棄車逃逸，而林姓嫌犯在晚間6點10分徒步離開，走到派出所自首，被問到幕後是否有人指使，筆錄時嫌犯一概不回應，也不透露共犯下落，夏天倫深夜發文雖說不影射主謀，但看似話中有話，對此黃廉盈截稿前並未回應，案件真相仍有待調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
「公運咆哮帝」大鬧公車、台鐵 身分是6條通緝犯
昨（29）日新北市有男子連續在公車、火車咆哮大鬧，警方到場處理，發現他竟然身揹6條通緝，立刻將人解送歸案。目擊民眾表示，當時男子不停抓陌生人聊天，如果不理會，就會被他咆哮，有人甚至被他的大嗓門嚇到跳起來，回想起來還餘悸猶存。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
獨／客運口角「王X蛋」不算侮辱 關鍵原因：僅情緒性言論
客運上的口角事件引發公然侮辱爭議，近日一名乘客因在客運上被他人辱罵不雅詞語而提出告訴，但檢察官最終決定不起訴。事件源於一名白髮乘客調整椅背時不小心打到後方乘客，雙方因此發生口角，其中一方脫口而出三字經，被辱罵者認為有損名譽而錄影蒐證提告。然而，檢方認為這只是對方一時情緒激動的表現，並非刻意謾罵，因此不構成公然侮辱罪。法律專家表示，成功起訴的案例通常涉及連續性、故意性的羞辱行為。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
市場怪男拿沖天炮 3發亂射炸街 民眾驚嚇：又是他
29號在南投草屯大觀市場，一名年約60歲陳姓男子手拿沖天炮，沿街放炮炸街，連續放了三發，民眾被嚇到頻頻張望，不過當地攤商對他都不陌生，今年9月他揹著五星旗，在街上大喊口號，還曾在路中燒金紙，鬧到消防水車都來，這次突然沿街放炮，已經引發恐慌，警方表示這行為違反社會秩序維護法，將請他到案說明。 #市場怪男#沖天炮#炸街東森新聞影音 ・ 1 天前
按摩按到「下面被摸」！台中變態技師2度伸狼爪
按摩按到「下面被摸」！台中變態技師2度伸狼爪EBC東森新聞 ・ 9 小時前
披五星旗男又出現! 闖草屯市場邊走邊放沖天炮
中部中心 ／中部綜合報導南投草屯大觀市場，出現一名男子邊走邊施放沖天炮，嚇壞市場民眾和攤商，警方表示，男子行徑違反社維法，最高可處3萬罰鍰。而當地民眾說，該名男子今年九月份也曾披著五星旗在路上趴趴走，看到他出現，都會怕南投草屯大觀市場出現男子 在路上邊走邊放沖天炮 警方表示將通知到案。（圖／翻攝畫面）男子大搖大擺走在路上，邊走邊放沖天炮，砰的一聲，冒出白煙，有民眾探頭張望嚇壞了，現場在人來人往的南投草屯大觀市場，怎麼會有人在馬路上放沖天炮，有網友形容根本是炸街。男子也曾披著中國五星旗在路上趴趴走 被民眾拍下。（圖／翻攝畫面）市場附近民眾透露說，男子偶爾一段時間就會出現，幾個月前，男子也曾披著中國五星旗在路上趴趴走，大喊中共萬歲，引發民眾側目，這回竟然邊走邊放炮，警方說，可以開罰。當地民眾說，男子也曾亂丟鞭炮，就怕不慎意外引燃火勢，這回竟然亂炸街，警方也將通知男子到案說明。原文出處：披五星旗男又出現！ 南投草屯市場邊走邊放沖天炮 更多民視新聞報導不滿轎車深夜炸街！ 男持滅火器狂噴 反遭球棒隊圍毆治安亮紅燈！ 改裝車炸街痛毆男子 8人落網疑是討債集團台中89猴飆車炸街還圍毆居民！壯男滅火器狂噴大亂鬥民視影音 ・ 1 天前
驚! 國道"離奇掉出1人" 跳車男疑債務問題不想害到女友
南部中心／綜合報導國道一號楠梓路段，日前有民眾開車上路，前車的後座，突然摔落一名男子，後方轎車緊急煞車，才沒有釀成重大事故，但警方深入追查，發現掉落車外的洪姓男子，疑似和前女友有債務糾紛，當天要北上到嘉義，找現任女友當保證人，處理債務問題，洪男不願意，才會跳車逃逸。警方將通知車上4人到案說明，釐清案情。目擊民眾表示，看到路肩停了一輛轎車，車上兩名男子下車後逆向往回跑，疑似要抓回掉落車外的男子。（圖／臉書@壞波妞の旅行食踨提供）國道上，車流順暢，突然間，前方好幾部轎車急踩煞車，原來是中間車道站了一名男子，右前方路肩更停了一輛銀色轎車，兩名男子下車往回跑，疑似要抓回掉落車外的男子。目擊駕駛盧先生表示，就看到路肩有一台白色的Altis，就兩個人下車就開始往後狂奔，我就覺得很奇怪，因為一般來說他也沒有放車輛故障的三角標示，我就想說奇怪他們兩個在跑什麼。國道洪姓男子離奇跳車的驚魂事件，警方深入追查發現背後疑似有債務糾葛。（圖／爆料公社提供）時間往前回推，男子不明原因摔落車外，當時一旁轎車嚇到，全往旁邊閃，還好他過沒幾秒自行爬起身，只是後方駕駛目睹驚險瞬間，被嚇壞了，更懷疑案情不單純。目擊駕駛盧先生表示，網友的留言有看到好像是說有債務糾紛啦，就是從後座開門，要逃走的樣子，他是被挾持的，那兩個人下車應該就是要追他的。事發地點就在國道一號北向353.7公里處，原以為單純是後座乘客睡著，不小心滾落車外，但警方追查，發現摔落的64歲洪姓男子，疑似和前女友有債務糾紛，前女友不滿洪男，拿她的房子抵押貸款，要求洪男處理債務，當天原本要到嘉義找現任女友當保證人，但洪男後悔，才會跳車逃逸。國道警岡山分隊小隊長任國強表示，本大隊將調閱CCTV影像，追查該自小客車車主到案說明，查證後如有違反交通法規依法舉發，若有涉及公共危險部分將依法偵辦。究竟洪男是否涉及債務問題，警方將傳喚4名相關人士，到案說明，釐清案情，但因為私人糾紛，隨意在國道上跳車逃逸，危險行為真的不可取。原文出處：驚! 國道"離奇掉出1人" 跳車男疑債務問題不想害到女友 更多民視新聞報導陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了毒品通緝犯謊稱"未帶證件" 警二度攔查竟心虛落跑5失聯移工跳車逃逸! 熱心民眾指引助警逮人民視影音 ・ 1 天前