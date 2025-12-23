獨家／豐原傳隨機攻擊 男持衣架毆人 百貨竟沒報警

張先生向服務台反映後，認為百貨公司處理上有疏失。（圖／東森新聞）





台中豐原也發生隨機攻擊！一名張先生在豐原太平洋百貨10樓，看著別人玩遊戲時，突然遭到陌生男子拿衣架攻擊右腳，對方打完就落跑。張先生向服務台反映後，認為百貨公司沒有即時報警，處理上有疏失。服務台人員還表示，這名男子常常到遊戲區消費，但說完後卻沒有向上通報，也沒有報警，讓張先生相當不滿，痛批百貨業者螺絲鬆了。

被打當事者張先生：「我跟你們說，真的太扯了，剛剛在豐原太平洋百貨的10樓，就是玩遊戲的地方，我站著看別人玩遊戲，結果突然我的腳直接被打到。」

廣告 廣告

張先生站在百貨門口，拿手機自錄，回想遭遇隨機攻擊，又氣又怕，髒話連飆。事情發生在22號下午5點多，他突然感覺右腳腳踝劇痛，回頭一看，發現陌生男子手拿衣架，驚慌逃走，這才知道自己遭到攻擊。張先生也直言，如果對方拿的是刀，後果恐怕不堪設想。

被打當事者張先生：「如果對方是持刀子或武器的話，那我可能已經見血。其實我一開始有感覺，他的眼神對我有敵意，非常不友善，他好像想裝作若無其事，沒有發生事情一樣，然後在場邊閒晃。」

25歲的張先生是苗栗人，來台中工作，卻遇上恐怖攻擊。他懷疑男子是預謀犯案，被打當下就立刻向服務台求助，但服務台人員僅表示，該男子常來10樓遊戲區消費，這是第一次看到他攻擊人。

被打當事者張先生：「如果今天我見血了，這件事情才會有人重視；如果我沒有見血，人看起來好好的，好像大家就會當沒事一樣。」

遭遇隨機攻擊已經讓人相當害怕，百貨服務台卻沒有第一時間報警，更讓張先生心寒又憤怒，也擔心下一個被攻擊的是遊戲區的小孩。

豐原太平洋百貨業者：「針對收銀人員，在第一時間可能忽略了這起攻擊事件的重要性，我們會再嚴加懲處。」

百貨業者坦承疏失，表示將加強巡邏。隨機攻擊的男子當天穿著咖啡色衣服，身高約176公分，目前尚未再出現。警方調閱監視器，但因鏡頭死角未拍到清楚畫面，正擴大追查，釐清犯案動機。

更多東森新聞報導

快訊／張文今解剖！父母將赴二殯 將向死傷者道歉

新／陸軍士官長與妻吵架離家 再發現已陳屍雲林

新／國三生割頸案 被害父發不自殺聲明...再提5訴求

