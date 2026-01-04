獨家／豐原市場名攤「醃豬頭皮」常客吃一口怨臭酸苦

常客從小吃到大卻吃到臭酸有苦味的豬頭皮。（圖／東森新聞）





台中豐原第一市場一間開了30多年的老字號攤販，專賣醃漬小吃，像小黃瓜、蝦子、豬頭皮等，常客從小吃到大，卻吃到臭酸有苦味的豬頭皮，拿回去反映，老闆娘不承認食物有問題，只說有退錢就好了，讓常客無法接受，拍片PO網要大家避雷，但老闆娘覺得很冤，強調那就是醃漬的味道。

常客小肉球vs.攤販老闆娘：「東西有問題我跟妳說而已，我也沒叫妳，（好啦我退給妳。）」

客人反應，買回去的豬頭皮有問題，跑回攤販向老闆娘反映。

常客小肉球vs.攤販老闆娘：「東西（食物）有問題，請她吃看看她又不要。」

還原10幾分鐘前，客人才剛買完豬頭皮，吃第一口，卻發現味道酸苦，明顯有問題，趕緊喝湯壓壓驚。

常客小肉球：「是苦加臭掉，非常非常苦，就那種酸到苦，然後是中藥苦的感覺，就是比較難吞下去。」

有問題的豬頭皮就在台中的豐原第一市場，開了30多年老字號店家，賣各種醃漬類或是小吃，包括小黃瓜、蘿蔔、花生、豬肝、蝦子、豬頭皮、豬耳朵等，吃到怪味的客人也是從小吃到大，第一次吃出苦味，買100元吃一口退80沒關係，反映只是希望對方能注重食安問題，但老闆娘態度讓他無法接受。

常客小肉球：「我是要來跟妳說東西有問題，有問題就不要賣了嘛，不然等下其他人吃下去，吃出更多問題就很麻煩，應該要注重食材本身的，可能保存狀況。」

實際走訪，這間早市攤販客人非常多，食物擺在桌面上，沒有封膜遮蓋、備料放地板，其他顧客對店家有信心，老闆娘則回應，那是醃漬的味道，堅稱自己的食物絕對沒有問題。

老闆娘：「源頭一次的煙燻，每一次的煙燻味道都有點不同，我每天都賣5斤，我怎麼可能會賣臭酸的給別人。」

網友質疑，客人退貨當下，老闆娘為何自己不敢試吃看看，她向記者回應，擔心被下藥，才不願意吃，客人看法兩極，有人繼續支持業者，也有人想避雷，周一上班日，衛生局將派人稽查，釐清食安。

