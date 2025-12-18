獨家／「豪門媳婦」噩夢糾纏17年！蜜雪怒撕標籤淚訴：擔心孩子安全

蜜雪重返舞台為自己的人生繼續彈奏下去。劉耀勻攝

出道超過20年的蜜雪（Michelle），2004年以雙人女子組合「蜜雪薇琪」踏入歌壇，憑藉清新嗓音與紮實音樂實力，2007年以《Princess》入圍金曲獎「最佳演唱組合獎」。然而，2008年結婚後，蜜雪的人生軌跡卻被外界貼上了一個她始終不願接受的標籤「豪門媳婦」，這四個字，成了她隱忍長達17年的心結。

蜜雪近日接受《鏡報》專訪，坦言自己從來都不喜歡、也不認同「嫁入豪門」的說法，但幾乎每次新聞露出，這個抬頭總是如影隨形。「其實我很介意，也覺得很委屈」。親上火線澄清，老公絕非「豪門」，身家也不是外界誤傳的高達數千億新台幣，「我老公也只是家族裡的一個小成員，我們根本不是外面寫的那樣」，蜜雪委屈得一度哽咽了起來。

她直言，當初踏入歌壇，純粹是因為熱愛音樂，在製作人包小松、包小柏兄弟的嚴格培訓下，一心只想把歌唱好、把表演做好，從未想過婚姻會模糊自己在音樂上的努力。

蜜雪（左）和薇琪（右）曾一起為包小柏老師慶生。翻攝michellehsu1115 IG

蜜雪（左）和薇琪（右）感情非常好，兩人過去都會一起將創作交給製作人包小松聽。翻攝

婚後，蜜雪選擇暫別螢光幕，將生活重心放在家庭，低調養育一女一子。她形容那段歲月是「按下暫停鍵」，並非放棄音樂。「我從小念音樂班、讀音樂學院，音樂一直都在我生命裡」。

直到孩子們上了幼稚園，某天送完孩子回家，她重新打開電腦，把過去的作品一首首翻出來，重新開始創作、錄製 demo，才真正意識到，音樂始終是她無法割捨的一部分。相隔多年近日終於推出全新音樂作品〈真心的擁抱〉，久違的歌聲再次唱進歌迷心中。

老公無條件支持成為最重要的力量

她形容自己是一個以家庭為優先的人，婚後的生活樸實而規律，買菜、煮飯、做音樂，日復一日卻甘之如飴。但即便回歸創作，蜜雪對自己的要求依舊嚴苛，為了能親手製作，她主動鑽研錄音、母帶與製作流程，長時間與工程師溝通學習。所幸一路走來，老公始終給予支持，讓她在孩子漸長後，得以重新追尋夢想。

然而，「豪門媳婦」的標籤，卻始終讓她揮之不去。蜜雪哽咽表示，最害怕的不是被誤解，而是外界不再用音樂的角度看待她，「不管我再怎麼努力，大家只看到那四個字，我不知道為什麼一定要靠這些字才能上新聞，因為在那之前，我們這個團體從來沒有靠這幾個字，我們就是用音樂讓大家喜歡我們」。她強調，婚姻是緣分，並非刻意追求的身分，但外界的既定想像，卻讓她長年背負壓力。

錯誤標籤危及孩子人身安全

更讓她憂心的，是這些誇大的報導可能波及孩子。她坦言，對不實的財力描述感到非常害怕，夫妻倆甚至跟孩子們正面談過新聞內容，強調家庭財力的真實狀況，希望孩子能建立正確價值觀；但對於「錯誤標籤」可能危及孩子安全？蜜雪坦言：「這點我真的非常擔心，好擔心！但我能怎麼辦？」

走過17年的沉默與隱忍，蜜雪如今選擇不逃避、不退縮。她法改變別人的想法，唯一能做的，就是持續把音樂做好，那些不願被定義的標籤，她試著學習慢慢放下。重新站到台前，她帶著對父親的思念，拿起父親生前送給她的大提琴，為人生繼續彈奏下去。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



