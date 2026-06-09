獨家／豪雨挫觀光！谷關溫泉街冷清 水蜜桃「掉剩3成」

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水蜜桃落果嚴重，僅剩約3成可販售。（圖／東森新聞）





受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地持續降下豪雨，山區首當其衝。台中谷關觀光大受影響，熱門景點溫泉街冷冷清清，許多露營區訂單接連被取消，業者苦嘆，好幾天沒生意可做，業績掛零。不只觀光受創，7月即將採收的水蜜桃，也被豪雨打落，只剩3成可販售。居民更擔心連日降雨可能造成落石、坍方，每天進出的山路都充滿風險。

台中谷關溫泉街空蕩蕩，超過一半店家關門休息，剩下營業的餐廳也鮮少有客人上門。餐廳老闆娘相當無奈，訂位接連被取消，原本一筆1萬8千元的大訂單，也臨時喊停。

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餐廳業者：「散客都沒有，現在都要虧錢了，不只是我們，別人也是一樣。」

谷關聞名的不只有溫泉，山上還有不少露營區，如今同樣冷清，看不到紮營帳篷。業者表示，8組客人全數取消，連續兩天業績掛零，就連假日訂單也幾乎砍半。

露營區業者王先生：「我們平常日是接退休的大哥大姐們，現在都取消光了。」

連日豪雨狂炸山區，不只觀光受影響，谷關農產也受損嚴重。即使套袋防護也無濟於事，水蜜桃早已脫離枝頭，掉在袋子裡。放眼望去，地上滿是落果，果農越撿越心酸。白色麻布袋一袋接著一袋裝滿，本來7月就能採收上市，如今卻掉落超過一半，只剩約3成能夠販售。

果農：「譬如說我們桃子有2000顆，像這樣每天一直落果的話，可能只剩700、800顆。」

更讓居民擔憂的是，每天上下班必經的山路，隨時可能出現坍方落石，不只影響交通，更可能危及人車安全。

果農邱女士：「下午就不敢下山了，怕會有落石。」

受到滯留鋒面及西南氣流影響，台灣各地將迎來明顯雨勢。其中西南氣流挾帶大量水氣，更是造成強降雨的重要原因。

台中谷關曾在2004年七二水災中遭受重創，沿著大甲溪兩岸興建的龍谷大飯店遭湍急泥流吞沒，全數毀損。如今豪雨再度襲來，山區居民與業者嚴陣以待，只盼平安度過這波雨勢。畢竟人平安最重要，錢還可以再賺。

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