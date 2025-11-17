獨家》豬肉禁令解除10日 台中大安市場均價宛若大怒神

全台豬肉禁令解除後，台中大安肉品市場截至16日共舉行8場豬隻拍賣會，每公斤平均總價從83.57元至111.4元不等，甚至出現總均價僅相隔一場拍賣會價格相差10餘元情形。對此，大安肉品市場總務課長陳巧婷17日解釋，批發商同時會參考附近縣市肉品市場價格，14日價格異常為受到其他地區影響，價格被拉下來。（大安肉品市場提供）

全台豬肉禁令自7日凌晨解除，台中大安肉品市場截至16日共舉行8場豬隻拍賣會，每公斤平均總價從83.57元至111.4元不等，整體價格呈現高低高狀態，甚至出現總均價僅相隔一場拍賣會下降10.75元或飆升9.75元。對此，大安肉品市場總務課長陳巧婷17日解釋，批發商同時會參考附近縣市肉品市場價格，若他場較便宜自然會選擇採購，進而連帶影響大安場價格，故14日價格異常。

根據畜牧行情資訊網統計，大安肉品市場7日至16日共舉行8場拍賣會，總均價依序為7日98.34元、8日111.4元、10日100.65元、11日91.2元、12日95.85元、13日89.78元、14日83.57元、15日93.32元，成交數總共16597頭豬隻，平均每場賣出2074頭，當中155公斤以上豬隻就有287頭，而送冷凍廠則為2372頭。

廣告 廣告

經查去年同期數據，共舉辦9場拍賣會，總平均價格自94.4元至96.74元不等，總成交數共15372頭豬隻，平均每場賣出1708頭，今年價格明顯受到豬瘟禁令影響，產生大幅波動，價格甚至宛如大怒神般，總均價僅相隔一場拍賣會下降10.75元或是飆升9.75元，但若將8場均價平均計算，可得這10日內豬肉每公斤均價約95.51元，較10月18日豬瘟封關前均價95.2元，竟相去不遠。

陳巧婷表示，以中部市場為背景統整，若整體價格沒有相差很多，就等同當天行情確實如此，沒有特別影響因素，但因為顧客不一定只買大安肉品市場的豬隻，可能還會鄰近縣市肉品市場跑來跑去，所以當其他肉品市場價格下來時，顧客可能就會暫停購買他們的，選擇買較便宜那邊，導致大安場價格受到影響被拉下來。

陳巧婷說明，自禁令解除後，除14日開出均價83.57元是受到其他地區影響，價格較為異常外，這幾天場內都還算是中部價格行情，都屬於正常，場內也正從豬瘟影響逐漸恢復穩定中，且目前超重豬隻也慢慢被消耗掉，相關價格影響也會愈來愈低，希望可以持續下去。

至於送至冷凍廠豬隻數量較封關前有無異動，陳巧婷說，每個肉品市場客群不同，無法比較，但以大安場而言，都還算是正常中，另也坦言自從解封首日開盤後，大家都鬆了一口氣，如果價格不好，場內會祭出相關應對措施，但價格若是與封盤前差不多，就持續維持下去，盡量維護豬價，除保障消費者，也維持豬農權益。

更多中時新聞網報導

江蕙杜絕黃牛 門票1314登記抽選

日導石川慶2次錯過張震 盼有緣合作

妻夫木聰懂香菜 挺張震得金馬