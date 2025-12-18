獨家／「豬血尬魚丸」蹦出新滋味！天冷來一碗暖呼呼

宜蘭南方澳當地小吃攤突發奇想將豬血湯加入魚丸。（圖／東森新聞）





豬血魚丸湯你有吃過嗎？在宜蘭南方澳當地的特色漁獲就是鬼頭刀，不過因為它的肉質柴、產量太多，造成供過於求，因此居民就將魚肉做成魚丸，而當地就有一間小吃攤，突發奇想將豬血湯加入魚丸，好味道流傳至今，擄獲不少遊客喜愛。

冷冷天氣來上一碗，熱呼呼的熱湯，加入韭菜、酸菜，再撈起滿滿的豬血和魚丸，這樣的搭配，你有看過嘛，而這特色小吃只有在宜蘭南方澳才吃的到。

民眾vs.記者：「從小吃到大，（那你都點什麼），肉粽跟豬血貢丸湯，（吃起來口感怎麼樣）好吃。」

這樣的組合就是在地人的早餐，不過通常都是豬血搭豬腸，這裡反而是配魚丸。

老闆：「客人覺得單單說豬血，有點乏味，客人就要求說，看是要加魚丸還是要加貢丸，幾十年來就都這樣，一般不是都會加豬腸，但沒有想過要加什麼腸嗎，以前沒有。」

除了搭配組合很少見，就連魚丸本身都很特別。鬼頭刀又稱飛虎魚，是南方澳特色漁獲，但是它肉質柴產量太大，供過於求因此，才會做成魚丸，口感Q彈，配上豬血相當獨特。

民眾vs.記者：「在地人介紹的，吃一次覺得還不錯，（以前有喝過豬血貢丸嗎），沒有覺得蠻特別的。」

如果吃不飽，還可以再來上一碗，撒上酸菜，淋滿獨門酸辣醬的炒米粉，整碗多到滿出來，或是餡料滿滿的刈包，讓人一吃就愛上，當地居民外地遊客都說讚。

甚至還有人來到南方澳漁港專程來買魚丸。

民眾vs.記者：「阿通伯跟那間，三間輪流吃。」

打開一整袋魚丸，白嫩又Q彈，也同樣都是用鬼頭刀肉做成的魚丸，就怕吃不夠趕緊來補貨。

下回來到宜蘭蘇澳鎮的南方澳，除了看海以外，不妨留下時間品嘗當地特色鬼頭刀魚丸湯，暖心又暖胃。

