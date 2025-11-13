獨家／貝兒絲樂園全台收攤！會員控退費制度不合理「變0元」

知名的親子連鎖樂園「貝兒絲」宣布全數門市歇業，不過不少會員儲值卡裡的錢竟「退不回來」。（圖／東森新聞）





知名的親子連鎖樂園「貝兒絲」宣布全數門市歇業，不過不少會員儲值卡裡的錢竟退不回來。有會員控訴她曾兩度儲值，金額近2萬元，目前會員卡裡頭還剩下5877元還沒用完，雖然業者口頭承諾會退款，但詢問可退金額是0，業者聲稱退卡代表不適用卡友優惠，要以原價計算，讓不少會員無法接受。目前已有超過600名消費者向消保官申訴。

室內親子樂園內有球池、溜滑梯、沙坑，連鎖樂園品牌貝兒絲是孩子放電好去處，但如今全台分店全數歇業，更被多數會員控訴退費亂、沒邏輯。

投訴人Jessica：「我還剩下好幾千塊錢，可是他的計算邏輯跟他的方式，其實我根本看不懂。我研究了好久這個簡訊之後，我才發現說原來是沒有餘額可以退費，而且他30天之內就要開發票給我，我想說這件事情完全不合理。」

語氣帶著無奈，Jessica是貝兒絲親子樂園的忠實會員，還曾兩度儲值「好友卡」，一次金額高達9800元，如今會員卡裡頭還剩下5877元的費用沒用完，沒想到樂園無預警倒閉，雖然業者口頭承諾會退費，但實際核算後，退費金額卻是0。

投訴人Jessica：「我覺得非常沒有誠意，想說他原本已經要退費了，是代表他的誠意存在了，但是收到這樣的簡訊，就覺得這是在詐騙嗎。」

實際細算，她總共儲值了19600元，已使用金額為13723元，但業者回覆「退卡代表不適用卡友優惠」，因此改以原價計算，兒童票680元、家長票280元，再加上手作材料費100元，等於每次入場以1080元計算，再加上過去購買贈品金額1萬600元，以及卡友優惠差額8685元，兩者合計已超出剩餘金額，拿不回任何一塊錢。

事實上不只貝兒絲親子樂園在9月宣布結束營業，另外連同旗下的貝兒絲咖啡，也宣布將在11月23日畫下句點，怪的是館內餐廳和其他遊樂品牌都正常營業，只有貝兒絲咖啡停業。

消保官證實，有超過600位消費者有退費爭議，有建議業者退費方式計算要比較公平，儘管貝兒絲收攤，訴訟恐怕還沒完沒了。

