獨家／貴金屬狂飆！銅線漲2成 工地上演「電線保衛戰」

黃金和白銀價格沒有最高，只有更高，現貨黃金一度衝破5111美元，富爸爸作者更大膽預測可能再漲430%，不過現在就連銅也漲，所以連水電施工進度都大改，電線最後才拉，不敢留在工地現場，做了40年的水電師傅說，就怕電線裡有銅線會被偷走。

敲敲打打，趕著年前裝潢，換換新氣象，只是這一大捆又一大綑的，師傅在下班前，居然要收拾收拾，通通帶回家。水電師傅范清福：「包括銅管還是線材，今年價格都是有史以來最高，施工進度還沒到那地方的話，有時候就會把銅線把它帶回店裡面，不要放在工地倉庫，畢竟還是會有被偷的風險在。」

連施工步驟都大調整，把電線排在最後才拉，就是怕被順手牽羊，不只全新銅線，就連拆下來的舊銅線，現在都被當成寶貝。這一綑電纜線相當沉重，身價也相當地高，因為在半年前賣8千元，但現在已經上萬元。難怪在建築工地，天天要上演電線保衛戰，因為材料上漲，電線工程每坪價格也從1900元，來到2200元，漲幅1成6。期貨分析師劉佳倫：「AI資料中心他們需要更多的伺服器或是機櫃，也都會大量用到白銀或銅，這一類金屬來做導電或散熱相關。」

貴金屬又變貴，不只銅，現貨黃金一度衝上每英兩5111美元，白銀也來到110美元，外國分析師認為，短期獲利了結，但是回檔期也不會太長，因為買盤承接力道還算強勁。期貨分析師劉佳倫：「各國想要降低對美元的依賴，這狀況是愈來愈增加的。」

從各國黃金儲備來看，美國最多共有8133.5公噸，德國3350.3公噸，IMF、義、法，俄羅斯和中國都有2千多噸，富爸爸作者更大膽喊出，金價可望衝到2.7萬美元，也就是再漲430%。能不能漲這麼高，有待觀察，但過去的破銅爛鐵，可以確定的是，會愈來愈值錢，真的不容小覷。

