獨家／貴5元！華西街「小王煮瓜」漲到70 「阿義魯肉飯」大碗60

知名魯肉飯名店小王煮瓜與阿義魯肉飯雙雙在11月宣布調漲。（圖／東森新聞）





品嘗美食時，民眾既注重品質，也在乎價格，對餐飲業者而言形成雙重挑戰。今年毛豬價格長期維持高檔，帶動成本全面上升，知名魯肉飯名店小王煮瓜與阿義魯肉飯雙雙在11月宣布調漲，魯肉飯每碗增加5元。業者坦言已苦撐近半年，但豬肉、紅蔥頭、醬油、糖類等原物料全面上漲，已經無力吸收。

萬華華西街的小王煮瓜，一向以濃郁滷汁與瓜仔肉湯深受國內外食客喜愛，但面對豬肉進貨價走高，11月起魯肉飯與控肉飯均調漲5元。業者表示，過去半年盡量吸收成本，如今無法再撐，只能反映在售價上。部分民眾認為漲幅尚可接受，但也表示會降低購買頻率。

同樣位於華西街的老字號阿義魯肉飯也因成本壓力調漲5元，大碗魯肉飯價格來到60元。業者指出，豬肉價格漲幅至少兩成，店家已經撐了四個多月，仍難避免調價。至於南港的虎記魯肉飯，也同步將魯肉飯、雞絲飯調高5元；三重名店店小二則早前已完成價格調整，小碗魯肉飯售價35元，民眾可選擇半碗20元的方式因應。

毛豬價格在年節前後一度突破每公斤百元大關，近期雖回落至九十多元，仍在相對高點。同時，滷製料理中必備的紅蔥頭、蒜頭、醬油與糖類等副原物料也持續調漲，進一步壓縮小店生存空間。

面對成本節節攀升，華西街兩大名店表示，唯有維持餐點品質並適度調整售價，才能在食材價格不斷走高的環境下繼續營運。

