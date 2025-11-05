獨家／買半年iPhone16「用原廠線」充電冒煙！ 客服稱「保固外」
有民眾才剛買半年左右的i16PRO充電充到早上睡醒要拿的時候，竟然被燙到而且還起火冒煙！他立刻跟Apple公司反映也拿去維修，因為才買半年而且也是用原廠的線充，所以他原本認為100%可以算保固內維修，沒想到客服卻跟他說不算，調查結果是線進灰塵造成短路，所以是保固外。
放在桌上的充電線不斷冒出白煙，民眾嚇到根本不敢碰。
當事民眾蔡先生：「拔起來就被燙到，看到線跟手機充電孔就是在冒煙，（不維修）非常不合理，因為我們也是在保固內，就發生這個問題，而且我們也是用原廠的線。」蔡先生的i16Pro今年4月底才買，充電都是用原廠線，出狀況後10/31他拿到維修中心檢查，11/4客服回應是線進灰塵造成短路所以是保固外，需自費維修1萬9500，讓他完全不能接受。
當事民眾蔡先生：「花了4萬塊買了一支手機，結果用不到半年，叫我再花2萬塊去修理，大家都不會想去修，（充電在）床頭櫃其實上面放的物品，就只有衛生紙跟磁吸的插座，所以我覺得會進到灰塵的機率不太高，（積灰塵）這原因導致起火我覺得是不太可能的，因為這樣每個人的手機，不都會有這問題在嗎。」
手機維修業者歐俊傑：「除非你是一直抽一直抽（衛生紙），可能累積了2-3年有可能，可是如果單獨單純，如果說放在床頭櫃，為什麼裡面還有屑屑，不可能只有衛生紙（的因素冒煙）。」充電充到燒起來，專家分析不太可能只純粹因積灰塵，但確實不過確實無論手機孔還是充電線孔，積灰塵、棉絮都是種風險。
手機維修業者歐俊傑：「Type-C（充電）很快，速度或充的電壓比較高，（積塵）產生可能自燃（的風險）。」iPhone從15開始就換成TYPEC充電，相較以往多了一根槓槓，已經相對不容易積淤，但還是定期清潔最保險。
更多東森新聞報導
愛玩車／KTM、海絲瓜車主看過來 免擔心成孤兒
光陽新董座柯俊斌展雄心！祭4年加倍保固震撼機車壇
愛玩車／光陽雙新車登場 還推全車系加倍保固
其他人也在看
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 7 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 5 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
9億CEO與網美交纏命案！疑「馬拉松」連嗨48小時 22歲女藥頭起底：竟是富家千金
（社會中心／綜合報導）台北市信義區豪宅雙屍命案出現重大進展。檢警日前解析現場兩支手機，發現身亡的陳姓創投公司C […]引新聞 ・ 3 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
準鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈
關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。中天新聞網 ・ 3 小時前
嗆鄭麗文「國民黨膿包」要擠掉？金溥聰回應了 藍營想執政他給「這意見」
2024年大選後，前國民黨立委蔡正元接受媒體人陳文茜訪問時，批評侯友宜競總執行長金溥聰拿假民調「阻礙藍白合」，事後挨告遭求償600萬元。蔡正元今（11/5）日出庭又出招，點明金溥聰曾批評鄭麗文是「國民黨的膿包，要擠掉」，如今鄭當選主席，證明金的想法和黨多數不同。不過，金溥聰澄清沒指名道姓，當初是指「破壞團結的人」，還建議國民黨若想重返執政，「要用正派的方式，才可能贏回中間選民支持。」太報 ・ 6 小時前
范姜彥豐遭貼軟爛男標籤 前東家回應實情：粿粿很沒水準
31歲女星粿粿（江瑋琳）上週曬出近18分鐘影片，澄清婚變的來龍去脈，其中她指出自己負擔多數家用，連房子的頭期款8成也是她出的，讓外界對范姜彥豐貼上了「軟爛男」印象。對此，媒體報導范姜的前東家凱渥表示，原本范姜算是他們的首席男模，婚前工作穩定，反批評粿粿這番話很沒水準。中時新聞網 ・ 9 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 22 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 6 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 2 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 5 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 6 小時前
川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN：分裂堪比內戰
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）重返白宮後，4日迎來執政9個月的首場小考，在紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉及加州選區重劃公投4場選舉中，民主黨大獲全勝。美國4...今日新聞NOWNEWS ・ 43 分鐘前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
王子早知會被爆！律師聲明函「只有1重點」 網刷一排問：會不會娶粿粿
范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌，對象竟是藝人王子（邱勝翊），事件延燒至今仍未平息。王子3日由經紀公司表示「暫時停止演藝工作」，4日晚間二度貼出道歉文並曬出律師聲明，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還，並會與粿粿共同面對，律師聲明傳達一大重點，就是「希望風波能夠止步於此，避免讓事件傷害再次擴大。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃明志超愛泰國？爆「台北約娃娃」選極樂209號房
娛樂中心／李汶臻報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月22日在馬來西亞突然身亡，大馬歌手黃明志捲入其中，成為該案首要調查的關鍵對象。在此之際，被封「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在社群自爆今年3月曾被邀去大馬參加「神秘旅行」，有關說法被質疑故意「開蹭」。網紅推手圤智雨則是震撼爆料黃明志曾在台北「約過」最強女優娃娃，今（5日）更是上傳超猛鐵證，大量疑似兩人調情、約開房間的私密對話流出。女方不僅主動獻上裸色片，甚至連兩人展開「親密連結」的神秘209號房也曝光了。民視 ・ 7 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前