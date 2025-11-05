獨家／買半年iPhone16「用原廠線」充電冒煙！ 客服稱「保固外」

有民眾才剛買半年左右的i16PRO充電充到早上睡醒要拿的時候，竟然被燙到而且還起火冒煙！（圖／東森新聞）





有民眾才剛買半年左右的i16PRO充電充到早上睡醒要拿的時候，竟然被燙到而且還起火冒煙！他立刻跟Apple公司反映也拿去維修，因為才買半年而且也是用原廠的線充，所以他原本認為100%可以算保固內維修，沒想到客服卻跟他說不算，調查結果是線進灰塵造成短路，所以是保固外。

放在桌上的充電線不斷冒出白煙，民眾嚇到根本不敢碰。

當事民眾蔡先生：「拔起來就被燙到，看到線跟手機充電孔就是在冒煙，（不維修）非常不合理，因為我們也是在保固內，就發生這個問題，而且我們也是用原廠的線。」蔡先生的i16Pro今年4月底才買，充電都是用原廠線，出狀況後10/31他拿到維修中心檢查，11/4客服回應是線進灰塵造成短路所以是保固外，需自費維修1萬9500，讓他完全不能接受。

當事民眾蔡先生：「花了4萬塊買了一支手機，結果用不到半年，叫我再花2萬塊去修理，大家都不會想去修，（充電在）床頭櫃其實上面放的物品，就只有衛生紙跟磁吸的插座，所以我覺得會進到灰塵的機率不太高，（積灰塵）這原因導致起火我覺得是不太可能的，因為這樣每個人的手機，不都會有這問題在嗎。」

手機維修業者歐俊傑：「除非你是一直抽一直抽（衛生紙），可能累積了2-3年有可能，可是如果單獨單純，如果說放在床頭櫃，為什麼裡面還有屑屑，不可能只有衛生紙（的因素冒煙）。」充電充到燒起來，專家分析不太可能只純粹因積灰塵，但確實不過確實無論手機孔還是充電線孔，積灰塵、棉絮都是種風險。

手機維修業者歐俊傑：「Type-C（充電）很快，速度或充的電壓比較高，（積塵）產生可能自燃（的風險）。」iPhone從15開始就換成TYPEC充電，相較以往多了一根槓槓，已經相對不容易積淤，但還是定期清潔最保險。

