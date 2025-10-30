獨家／「買貴退差價」陷阱？控第三方平台退款卻遭刷機票

有民眾在第三方平台訂房網booking.com退款，卻又被刷了一張機票。（圖／東森新聞）





第三方平台又出包！有民眾看準訂房網booking.com，有買貴退差價機制，所以安心下訂，後來也成功退款，沒想到退款後，竟然莫名其妙又被訂了張機票，質疑平台變相把錢收回，至於Trip先前貴賓室標錯價烏龍，原本承諾照單全收，現在卻片面退費，也掀消費爭議。

山林被層層染紅，橘紅色絢麗美景吸引旅客到日本賞楓，看準第三方平台比價方便還能撿便宜，要是不小心買貴了還能退錢，但有人卻踩到雷。

有旅客在booking.com，以買貴退差價，一共是退了2600元的房價，沒想到平台突然在幾天後，竟然又幫他刷了一筆差不多價錢的機票。

旅客質疑，平台又偷偷刷了一筆，從雅加達飛往肯達利，印尼境內機票，實在讓人滿頭問號，指控這根本是，變相把錢又收回去，對此booking.com強調，已經請總部調查中。

旅遊達人傑西大叔：「在第三方網路平台購票，主要還是選擇相對大型的平台，雖然還是有出錯的可能，但至少有申訴管道可以處理。」

但還不只booking，同樣是第三方平台的Tirp，現在也遭到消費者指控，下訂兩張台幣44元的機場貴賓室，原以為撿到便宜，但卻是空歡喜一場，因為直接被取消不滿Tirp不認帳，早在上個月20日，Trip在社群平台表示，有搶到貴賓室的貴賓，恭喜收到我們提前3個月的耶誕禮物，但又解釋其實是手抖標錯烏龍，不過有訂到的人將照單全收，強調會信守承諾。

但留言區卻很兩極，有人開心撿到寶，有人則是抗議平台食言，收到片面被取消通知，說好的照單全收呢，不排除是後台系統有bug。

旅遊達人傑西大叔：「那旅客在操作上，盡可能還是保留系統的，每個步驟的畫面截圖，來確保自己的權益。」

從訂了房退差價，卻自動扣款買機票事件，到明明承諾旅客，貴賓室會照單全收卻仍取消部分訂單，第三方平台爭議不斷，旅客在下訂前也得留意風險，否則原有優惠，反而可能變損失。