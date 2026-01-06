獨家／買金飾配美食！銀樓老闆愛分享 客邊買邊吃

老闆一邊介紹金飾，一邊拿出自己愛吃的食物分享。（圖／東森新聞）





年底結婚送禮是金飾需求的旺季，但有顧客到高雄的一家銀樓，卻發現買金飾的同時，老闆還搬出好多好吃的東西，買完金飾也吃飽了。而老闆這樣的做法已經有好多年了，他說分享美食不是為了增加業績，是希望把自己愛吃的東西，也分享給顧客，算是額外的驚喜。

明明是到銀樓買金飾，但顧客買好金飾時，店家卻提醒米糕帶回家要記得吃，然後又放了一堆食物進袋子裡，真的讓買了金飾的顧客，收到了意外的驚喜。

記者vs.顧客：「覺得跟外面不一樣，（不一樣的地方在哪裡），比較親切，有一種來買金飾還帶一大堆吃的回家。」

記者vs.顧客：「（拿了哪些吃的回去），吃的就米糕，還有很多吃的回去，滿多吃的，從來沒有過這樣的體驗，感覺很新鮮。」

原來這家位在高雄的銀樓，在顧客口中老闆相當有耐心，讓顧客試戴各種金飾外，老闆還喜歡一面介紹金飾，一面拿出自己愛吃的食物分享。像這次老闆拿出招待顧客的好料，有米糕、玉米、柑橘、蘋果、包子、燒餅，所以顧客帶走金飾的同時，也帶走老闆送的溫暖。

銀樓老闆：「我都把他們當成自己的兄弟姐妹，所以我就準備一些食物，來的時候肚子餓就吃，我請客人心裡很高興，也感恩我的客人讓我喜悅。」

年底是結婚送禮的旺季，也是金飾需求高的時候，雖然美式賣場和網路直播主都有販售金飾，但傳統銀樓仍是主要購買地點。老闆暖心送上各式美食，也希望顧客在買到金飾的同時，還能收穫一份額外的小驚喜。

