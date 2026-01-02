獨家／買高級香氛線香卻「容量不足」 客控被當冤大頭

民眾抱怨線香重量與標示不符。（圖／東森新聞）





高雄一位黃小姐到百貨買香氛線香，盒身標榜容量40克，當時櫃姐也說有40克重，結果她回家後發現數量很少，拿出電子秤測，才驚覺線香的淨重只有22克，含包裝才有超過40克，她指控嚴重標示不符，這款香氛線香40克要價1680元，價格偏高卻疑似包裝縮水，消費者無法接受，已經向專櫃反應，消保官則說，要註明含包裝比較不會有爭議。

黃小姐拆開剛買的香氛線香，覺得數量有點少，拿出電子秤測量，才22公克，她再次確認外盒，標註容量是40公克，買了兩盒兩盒都一樣，整盒放上去測量，含包裝才有超過40公克，黃小姐認為被當了冤大頭：「那時候我有問說，大約是幾支，他說他們沒有數過，但是知道是40克，拿回家之後就發現，它拿起來的感覺特別輕，支數也很少。」

廣告 廣告

黃小姐到高雄左營一間百貨，購入這款義大利品牌的香氛線香，看標示是日本製造香港代理，一盒40公克要價1680元，黃小姐買了兩盒共三千多塊，這價格算是高級線香，盒身標榜容量40克，線香淨重只有22克，含包裝才有到42克，黃小姐疑惑，難道容量，不是指內容物的重量嗎，她認為這是嚴重的標示不符，因此向櫃姐投訴：「中文標示也是寫說，它是容量40克，那怎麼會是，你含了那個包裝才到40克，我有上網去查過他們官網，以及他們的行銷文案啊，上面的標示全部都40克，那我希望他們針對這個，給消費者一個回應。」

黃小姐之所以喜歡香氛線香，就是因為點燃產生煙霧，室內空間會瀰漫香氣，有的香味還分成前中後調，甚至含有精油香氣，不過這回卻買到縮水線香，對此截稿前，該品牌廠商尚未給出回應。高市府消保官殷茂乾「業者或許他會說，我的容量是指包裝在內，是不是社會通念能夠接受，這個就是最大的爭執。」

消保官也建議，避免爭議，廠商可以把容量這個詞換掉，否則黃小姐發現內容物容量不足，後續還要跑一趟專櫃，費時間也搞壞心情。

更多東森新聞報導

只剩幾小時！勞保紓困貸款23:59截止 錯過就沒了

今晚起急凍！冷氣團威力「這時」最強僅剩7度

棉被怎麼蓋最暖？醫師推「三明治蓋被法」2類人超有感

