獨家／買WBC二手票注意！社群詐騙猖獗 民眾與詐團交手親身經歷全曝光了

世界棒球經典賽（WBC）將於3月點燃戰火，台灣隊所在的C組昨（15）晚正式開賣，數十萬人湧入各大售票網站搶購，台灣隊場次一票難求，目前各大售票網站皆全數售罄。許多球迷紛紛在各臉書社團、Threads等社群平台求二手票，有民眾向《民視新聞網》投訴，因沒有搶到票，他原想碰碰運氣，看能否遇到好心人，卻不料數度遇到詐團，幸好民眾機警未上當，相關親身經歷也曝光。





15日晚間社群上傳出不少「災情」，許多球迷苦等一整晚仍「一票難求」。網友在社群分享搶票人潮，Lawson Ticket一度逾50萬人線上排隊等待。有網友先訂好機票住宿卻苦於搶不到票，據傳，今天上午於東京巨蛋現場開賣的台灣隊場次門票也完售。



也由於台灣隊經典賽門票太熱門，更出現不少人發文求讓票或是換票，而衍生出不少詐騙事件。詐團會發文或在貼文留言，聲稱自己還有票，並會要求想交易者要私訊聯絡，一旦詢問，詐團會聲稱自己有票，但還沒到手，要等三月開打前夕在東京面交，民眾答應後，詐團會稱怕民眾跑單、惡意棄單，所以需要先給300至500等數百元的「前金」或訂金，之後面交再給全額款項。



經數分鐘後，詐團便會，傳一連結，說想要以「全家賣場」、「綠界物流」、「順豐物流」等平台交易，要求賣家填寫地址、銀行帳戶、電話等個資，並稱這樣才能「確保雙方權益」，不過，這一旦如實填寫就中計了。不但會失去數百元，連信用卡、地址、手機等重要個資都會外流曝光。



但如果仔細留意，便會發現，詐團傳送來的網站，雖然與正版官網類似，但還是有地方「不夠精緻」，例如網站會出現簡體字，拍賣商場儘管會出現多個商品，還有「關於我們」、「網站授權」之類的連結，但點進去會發現完全沒有其他內容，網上也有其他網友分享相關遇詐情節。

詐團傳送來的網站，雖然與正版官網類似，但還是有地方「不夠精緻」，例如網站會出現簡體字，拍賣商場儘管會出現多個商品，還有「關於我們」、「網站授權」之類的連結，但點進去會發現完全沒有其他內容。（圖／民眾提供）





另外，令人完爾的是，這些詐團的貼文往往都會在文末強調「詐騙黃牛不要來」，其行為根本是「作賊喊捉賊」。不僅如此，民眾也可留心，詐團的社群帳號網友追蹤的粉絲數、好友數不多，Threads上的粉絲更可能只有1-2人，然而，他們會常重複發轉賣類似的門票文，不過底下留言通常不多。





這些詐團的貼文往往都會在文末強調「詐騙黃牛不要來」，其行為根本是「作賊喊捉賊」。（圖／民眾提供）

此外，詐團一開始透過臉書私訊的假帳號，在發現詐騙未成後，便會封鎖人，並把先前傳送的假網站連結刪除，甚至有的還會嗆「先匯款的都是詐騙 」、「趕快去報警」、「不要找我麻煩」。





詐團一開始透過臉書私訊的假帳號，在發現詐騙未成後，便會封鎖人，並把先前傳送的假網站連結刪除（圖／民眾提供）





警方呼籲，提醒民眾提高警覺，面對這類詐騙，最重要的是保持冷靜，不與陌生人糾纏，也不要輕易透漏個人資訊，並撥打165反詐騙專線查證，切勿輕信單方面說詞，以免蒙受損失。警方也呼籲，遇到疑似詐騙情形，應立即向轄區派出所報案，共同維護社會治安。

















《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

