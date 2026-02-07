獨家／費率翻漲！年貨大街停車場半小時100元

年貨大街期間，停車費從假日1小時90元改為半小時100元，且不限上限。（圖／東森新聞）





過年前最後一個假日，不少人年貨大街採買，儘管呼籲搭乘大眾運輸，但有些外縣市民眾，大包小包採購，還是會習慣開車，但附近的停車場業者，原本停車費率是假日1小時90元，年貨大街期間改成半小時100元，而且還沒有上限，有沒有事先報備，北市停管處說會了解。

密密麻麻人頭，把整條街擠到，寸步難行。

此起彼落的叫賣聲，過年前最後一個假日，迪化街午後人潮，已經能感受到滿滿年味。就是因為人多，所以停車有夠難，但不只要排隊，價格也得注意。

位在台北迪化街附近的停車場，被不少民眾質疑，停車費率過高，每半小時就要收100元，等於一小時就要200元，不過因為年節關係，現場人潮眾多，因此現場停車位，依舊是一位難求。

填入車號，一看價格嚇一跳，隨便動輒都600以上。駕駛就直呼，這是他停過最貴的停車場。

民眾：「800元我們拍下來了，就是沒辦法啊，我們也是知道了，可是就沒地方停車才過來的，偏高啦還滿高的，但是可能現在年貨大街，人比較多所以他要刷新，這邊翻桌率。」

事實上，這處停車場，原本一小時收費，平日60元、假日90元，不過配合迪化年貨大街活動，從1月23日到2月13日調整停車費率，半小時提高到100元，而且無上限。

停管處營運科長李杰儒：「如果說他要去變更營登證的費率，當然是他必須在，調整的時間以前，那我們去做費率變更，會去核發新的營登證，那這就必須以營登證生效日期後，他可以去做價格調整。」

停車場是否有先申報，停管處還要查。不過直接開一趟，查看附近停車場，距離迪化街近的停車場，費率同樣高，一小時至少150元起跳。想要停得便宜一點，就得拉開距離，才找得到一小時70元。年貨大街民眾買年貨，雖說鼓勵搭大眾運輸，可是大包小包，開車確實方便，但一不小心，停車費也成了最貴的「隱形花費」。

