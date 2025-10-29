獨家／費玉清震撼宣布復出歌壇？封麥過來人孫情吐2句話 曾消失20年
記者鄭尹翔／台北報導
81歲「痛苦歌王」孫情迎來出道60周年，將於11月8、9日在台中舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，連唱三場創下高齡紀錄。接受《三立新聞網》專訪時，他透露自己曾淡出演藝圈長達20年，沒想到因為「喉嚨癢」而重燃歌癮，笑說：「藝人都有一種表現慾，沒唱久了還是會想回來。」另外也被問到小哥費玉清是否有可能回歸歌壇，孫情也以過來人的身份分析。
孫情回憶1987年後唱片市場低迷，他暫時退居幕後，只在家唱卡拉OK自娛自樂。直到多年後決定重返台灣生活，意外接到開唱邀約，「就想說做做看，2013年第一場在中正文化中心開唱，從此又回到舞台。」
聊到如今81歲仍能開唱的秘訣，孫情笑說自己每天早上堅持「梳頭三百下」，已維持十多年，「我不知道是不是有效，但覺得頭腦會比較清楚。」他也認為唱歌本身就是最好的保養，「唱歌會讓心情變好，人也年輕。」
回顧成名之路，孫情以〈浪子淚〉一曲一炮而紅，全盛時期一天能唱14場秀，「從西門町唱到板橋，一整天都在台上！」他笑言，雖然當時累得兩腿發軟，但能用歌聲打動人心，是他一生最驕傲的事。
至於同樣也是突然選擇淡出歌壇的小哥費玉清，孫情透露自己認識，但不熟，不過被問到是否認為小哥也有可能和江蕙一樣，再度重返歌壇開唱？孫情則以過來人的經驗分析，「我覺得很有可能，沒有什麼非要封麥。」也認為下一個復出歌壇的大咖，費玉清不無可能。
更多三立新聞網報導
男星消失演藝圈跑Uber外送！巧遇金曲歌王點餐 當場被認出來
于朦朧屍檢報告外流！最後直播身影有暗示 生前疑遭虐待性侵害
超大咖天團遊香港！藏身人群中沒被發現 朝聖超多觀光景點
19歲正妹網紅震撼猝逝！爸爸是知名主持人 悲痛發文證實愛女死訊
其他人也在看
獨家／超大咖歌王公布驚人月收入！變房地產大亨 日賺上班族10倍薪水
81歲的「痛苦歌王」孫情迎來出道60周年，宣布將於11月8、9日舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，台中連唱三場，主辦單位更替他申請「金氏世界紀錄」，成為高齡歌手連唱紀錄的傳奇，接受三立新聞網專訪，也聊到自己過去曾是房產大亨。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前
求醫13次被說「太年輕不可能」！妙齡女腸癌拖2年擴散淋巴 好想當媽心碎了
英國一名妙齡女因腹痛、下背痛及糞便帶血多次就醫，卻被醫師以「太年輕不可能得癌症」為由連續駁回達13次，直到病情惡化才終於確診為第三期腸癌。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
星對話／AKB48 Team TP歡慶本隊20周年 蔡亞恩挑戰C位收超狂生日禮物
蔡亞恩提到自己剛好在日本總本隊20周年擔任C位，是個相當難得的機會，而她也算是團中比較年長的成員，覺得有一種真的長大的感覺。問及何時覺得自己真的是個前輩了？她表示由於團員人數接近40人，每一次發單曲前都要評比，某次有位後輩第一次被選上可以唱單曲，竟洋洋灑灑寫了...CTWANT ・ 32 分鐘前
《歌劇魅影》男星46歲確診大腸癌1年就病逝！醫揭出現3症狀恐已是末期
曾在《歌劇魅影》中飾演靈魂人物「魅影」的澳洲知名男演員班・路易斯（Ben Lewis），驚傳因大腸癌病逝，享年46歲，消息震驚澳洲劇場界。他去年2月才確診，發現時癌細胞就已擴散，從發病到離世的速度之快健康2.0 ・ 22 小時前
爆范姜彥豐找徵信社！瘋傳談離婚過程 他曝多條線索：女方毫不尊重老公
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今有網友找出「徵信執行長」謝智博錄製節目片段，雖未指名，疑似稱綠帽夫可討到上看3000萬的賠償。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前
靚鑑賞／什麼鬼樣子
10月的空氣裡，多了點調皮的氣味。萬聖節不只是糖果派對，更是一場風格遊戲：黑貓、幽靈、小惡魔成了髮飾的靈感，珍珠化作蝙蝠與蜘蛛的閃光，還有骷髏、外星人、小鬼造型的沐浴用品，以及南瓜香氛蠟燭點亮夜色。從嗅覺延伸到視覺，關於萬聖節的每個細節，都是那麼讓人期待帶著一點神祕與趣味的夜晚啊！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
鮑爾一句話嚇壞投資人！12月降息並非板上釘釘，股市、美債、黃金應聲跳水
美國聯準會（Fed）最新利率決議符合市場預期，但聯準會主席鮑爾表明12月降息並非板上釘釘的事，股市、美債、黃金應聲跳水，台指期夜盤由紅翻黑一度跌逾百點。截至記者發稿前，台指期跌幅已有收斂，美股道瓊工業指數與標普500指數微幅下跌，那斯達克指數收漲0.5%。在這場將近一小時的記者會中，鮑爾首先闡述了今日利率決議的重點與原因，但對市場普遍預期12月再次降息潑了......風傳媒 ・ 24 分鐘前
卓榮泰批台中疫調重大缺失 「中央將完成地方無法完成的工作」
環境部今日舉辦114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會，由行政院長卓榮泰親自表揚查緝國土保育有功人...聯合新聞網 ・ 9 小時前
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
韓國總統李在明面臨一場外交博弈，他將接待美國和中國的領導人。BBC NEWS 中文 ・ 6 小時前
野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！
論壇中心/綜合報導台中爆發非洲豬瘟、「廚餘大峽谷」引爆外界質疑，農業部長陳駿季今(29)日指出，由中央各單位專家共10名組成疫調團隊，協助釐清中市府疫調。屏科大獸醫系教授林昭男以歐洲為例子，若野豬誤食有病毒的廚餘，一個接著一個「移動」感染鏈。民視 ・ 49 分鐘前
溫朗東為逃兵「吃草拉屎」？全案結果尷尬了
[NOWnews今日新聞]國民黨立委徐巧芯去年踢爆，名嘴溫朗東10年前為了逃兵裝瘋賣傻，做出「把地上草塞進嘴巴吃」、「隨地便溺大小便」等行為，對此，溫朗東提告徐加重誹謗及個資法，全案卻獲不起訴，溫朗東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 11 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 16 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 14 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 14 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前