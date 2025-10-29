獨家／費玉清震撼宣布復出歌壇？封麥過來人孫情吐2句話 曾消失20年

記者鄭尹翔／台北報導

孫情接受三立新聞網專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

81歲「痛苦歌王」孫情迎來出道60周年，將於11月8、9日在台中舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，連唱三場創下高齡紀錄。接受《三立新聞網》專訪時，他透露自己曾淡出演藝圈長達20年，沒想到因為「喉嚨癢」而重燃歌癮，笑說：「藝人都有一種表現慾，沒唱久了還是會想回來。」另外也被問到小哥費玉清是否有可能回歸歌壇，孫情也以過來人的身份分析。

孫情回憶1987年後唱片市場低迷，他暫時退居幕後，只在家唱卡拉OK自娛自樂。直到多年後決定重返台灣生活，意外接到開唱邀約，「就想說做做看，2013年第一場在中正文化中心開唱，從此又回到舞台。」

聊到如今81歲仍能開唱的秘訣，孫情笑說自己每天早上堅持「梳頭三百下」，已維持十多年，「我不知道是不是有效，但覺得頭腦會比較清楚。」他也認為唱歌本身就是最好的保養，「唱歌會讓心情變好，人也年輕。」

回顧成名之路，孫情以〈浪子淚〉一曲一炮而紅，全盛時期一天能唱14場秀，「從西門町唱到板橋，一整天都在台上！」他笑言，雖然當時累得兩腿發軟，但能用歌聲打動人心，是他一生最驕傲的事。

費玉清淡出歌壇多年。（圖／資料照）

至於同樣也是突然選擇淡出歌壇的小哥費玉清，孫情透露自己認識，但不熟，不過被問到是否認為小哥也有可能和江蕙一樣，再度重返歌壇開唱？孫情則以過來人的經驗分析，「我覺得很有可能，沒有什麼非要封麥。」也認為下一個復出歌壇的大咖，費玉清不無可能。

