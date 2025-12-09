獨家／資深上士正面曝！招攬67同袍涉詐 如老鼠會

國軍爆發史上最嚴重的詐騙案件。（圖／東森新聞）





國軍爆發史上最嚴重的詐騙案件，馬防部一名資深曾姓上士涉嫌與詐騙集團勾結，利誘部隊同袍，以每個月最多5000元的代價，誘使他們出租帳戶給詐騙集團作人頭戶使用，涉案人數達67人。

《EBC東森新聞》獨家訪問到認識曾姓上士的退役軍官，他說曾姓士兵非常活潑，在基於同袍信任和賺點零用錢的心態下，官兵們可能就因此深陷他的話術之中。而他涉案期間，竟然還順利從中士晉升成上士，早已從詐團手中獲取龐大利益。

坐在岸邊的涼亭，愜意喝咖啡，還用筆電辦公，他就是涉嫌勾結詐團，重創整個馬防部的曾姓上士。知情馬祖退役軍官：「沒特別的異常，他看起來就是很活潑啊，比較健談啦。」

廣告 廣告

馬祖退役軍官口中的曾姓上士在軍中人脈不錯，是個善於社交的E人，然而就是他每個月以2500元到5000元左右租金，誘使軍同袍提供蝦皮賣家帳號和銀行帳戶，再交給詐騙集團作人頭戶使用。

曾姓上士從111年開始犯案，近4年的時間，還從中士晉升為上士，現在犯罪嫌疑重大，羈押禁見。

知情馬祖退役軍官：「講白一點，外島這邊的加給沒有說全面性，每個人都加到，我信任你，也沒有說去騙人家錢，所以就覺得『不無小補』那種感覺。」

就是這個「不無小補」的心態，曾姓士兵充當上線，以「老鼠會」方式一個拉一個，在軍中發展。傳出涉案官兵至少67人，有31人與馬防部有關，層級甚至最高達到上尉。

但難道是錢不夠用嗎？上士月薪少說56000元，含離島加給9000多塊，薪資已經比一般上班族優渥，現在卻成為詐騙集團洗錢的管道，退役軍官擔心軍中士氣大受影響。

馬祖退役軍官：「這件事情爆太大，變成小朋友他們也不敢出來，關在裡面，他們心情也會有影響。」

風聲鶴唳，更傳出此案與賭博有關，若有士兵知情涉案，恐怕也不敢聲張。當地民眾表示案件爆發以來，馬祖當地氣氛的確緊繃。馬祖民眾：「最近確實軍人很少出來。」

軍方強調，涉案情節重大者一律汰除，目前已有31人遭到懲處，但軍人的帳戶及個資如此輕易被利用，萬一涉及軍事機密，難保不會「詐」成國安危機。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／史上最嚴重！詐團滲透馬防部 勾結上士招攬67同袍涉詐

中共撒「銀彈」吸收國軍 邱國正：很多拉攏動作

60官兵涉賣帳戶給詐團！1人聲押禁見獲准

