獨家／賈永婕22歲學霸女兒自曝「看盜版電影」！ 螢幕顯示「簡體片名＋非主流網站」露餡

賈永婕與大女兒安安感情很好。（翻攝IG）

台北101董事長賈永婕與丈夫王兆杰育有2女1子，其中，22歲的大女兒「安安」今年5月剛從南加大（USC）畢業，目前赴美東賓夕法尼亞大學攻讀雙碩士，主修「國際教育」與「非營利組織領導」，堪稱星二代學霸代表。安安經常在IG分享留學日常，不過，2日深夜安安發出一張在家煮壽喜燒、同時欣賞宮崎駿名作《崖上的波妞》的照片，螢幕上的播放頁面卻意外引發「看盜版」質疑。

吃壽喜燒 螢幕畫面《悬崖上的金鱼姬》露餡？

安安2日在IG限動分享一張照片，可見桌上擺滿壽喜燒材料，她把電視接上電腦，畫面正播放著《崖上的波妞》開場。不過有眼尖讀者注意到，螢幕上的播放網址「m.yfsp.tv」並非常見的主流串流平台介面，經查，該網站主打「海量高清視頻免費線上觀看」。畫面上的語言設為簡體中文、片名顯示《悬崖上的金鱼姬》，與台灣慣用的片名及中國正式片名《崖上的波妞》都不同，引發看盜版質疑。

影視版權相關人士指出，現行合法串流平台如 Netflix、Disney+、Amazon Prime Video等，通常會在播放頁面清楚標示平台名稱、介面設計也具有高度辨識度。而部分以不尋常域名提供完整版電影的網站，可能存在授權不明、內容來源不透明的情況。提醒一般使用者，若在網路上看到類似播放介面，應審慎判斷版權是否合法，避免誤觸灰色地帶。

安安在IG分享吃壽喜燒限動，電視螢幕顯示中國的非法影視網站。（翻攝IG）

賈永婕與大女兒安安。（翻攝IG）

名人看盜版早有先例？ 有合法平台為什麼不看？

此外，《崖上的波妞》目前在台灣Netflix、Apple TV、Google Play等平台可合法觀賞，亦是宮崎駿作品中於多個國家上架的主流片單之一。民眾若想欣賞吉卜力工作室的作品，應以官方授權的串流服務為主，確保畫質與版權來源皆無爭議。

事實上，演藝圈過去也曾出現「名人看盜版」的案例。最著名的莫過於「黑人」陳建州及妻子「范范」范瑋琪在2021年東京奧運期間，使用非法「安博盒子」收看東京奧運。起初黑人表示，相關畫面是朋友傳來的截圖，誤用後立即撤下，強調平時觀看比賽皆透過公視、東森與手機愛爾達等官方來源。不過，由於范瑋琪之前上傳的影片中可見電視前方擺有白色機台，說法遭打臉，最終黑人為此公開致歉。

