獨家》賊星該敗！搶銀樓120萬金飾還債 2小時後債主竟挑上原店變賣

王男搶銀樓120萬元金飾還債，2小時後債主竟挑上原店變賣。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕賊星該敗！新竹王姓男子因欠債，晚上8點多竟跑到銀樓假裝挑選金飾，趁機搶走價值超過120萬元的金項鍊與金墜子，得手後馬上告訴債主，債主找人當晚10點就拿金飾要變賣，沒想到竟走進2小時前才被搶的那家銀樓，這下果真「踏破鐵鞋無覓處、得來全不費工夫」，店家一看是剛剛才被搶的金飾，馬上報警，新竹地院依搶奪罪判處王男徒刑7月。

法官調查，王男因積欠債務，急需償還，竟於去年12月14日晚間8點多騎其母親機車，至新竹市文昌街某銀樓佯裝挑選金項鍊(5.067兩，價值84萬1387元)、金墜子(2.329兩，價值39萬2436元)，假裝試戴、照鏡子，趁鄭姓店員為其他客人包裝商品不備之際，衝出銀樓而搶奪得手。

王男隨即打電話給債主，稱可用金項鍊及金墜子抵債50萬元，並相約在新竹市某超商，債主彭男看過金項鍊及金墜子後，再聯絡朋友林男到場，準備將金項鍊及金墜子變賣。

沒想到，林男當晚10點多拿著金項鍊與金墜子前往2小時前才遭搶的銀樓變賣時，經鄭姓店員發現是剛剛被王男所搶奪的金項鍊、金墜子，隨即報警處理，為警循線查悉上情。

法官審酌王男正值青壯，不思守法自制，循正當途徑賺取財物，僅為解需錢孔急之私，而奪他人財物供清償債務所用，漠視他人財產而恣意侵害他人財產權，法治觀念薄弱。

然因事後王男搶奪財物已全數返還被害人、犯後坦承犯行且與被害人達成和解，最後依搶奪罪判刑7月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應提供90小時義務勞務。

