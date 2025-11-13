獨家／賊盯上「富人里」！暗夜闖入社區 拉車門行竊

南科旁的善化區蓮潭里是南部有名的富人里，但是這個里最近被小偷盯上。（圖／東森新聞）





南科旁的善化區蓮潭里是南部有名的富人里，家戶年收入中位數達到179.5萬，但是這個里最近被小偷盯上，一名男子在凌晨溜進蓮潭里的社區，拉開每輛車的車門，只要沒鎖的他就進去搜括財物，不少住戶丟了零錢，也有人丟了腳踏車，最多的是被偷了一個包包，損失一萬，警方說已經鎖定嫌犯查緝中。

善化蓮潭里這處社區的監視畫面，看到11號凌晨一點這名頭戴鴨舌帽腳踩拖鞋的年輕男子，進入社區後向每家停在門口的自小客逐一的輕拉車門試探，他的行動相當輕巧，到了凌晨二點半隔壁的社區也拍到這名男子，同樣的逐一試探拉車門，一直到凌晨三點半這名男子還在這一帶的社區下手。

廣告 廣告

社區居民：「這邊都有攝影機，而且他沒有穿手套，就直接那麼大膽也不怕被抓。」

居民認為這名竊賊真的很大膽，因為這裡社區到處都是監視器，男子只戴個鴨舌帽沒有蒙面、沒有戴手套就想行竊，而男子利用凌晨在這個社區行竊，是因為這個社區離南科只有十分鐘路程，裡住的幾乎都是南科的工程師，全里的家戶年收入中位數達179.5萬元是所謂的富人里，只要住戶忘了鎖車門的都被這名男子下手。

社區居民：「我們有看到他有翻，有開車門走進去，翻一翻之後出來。」

社區居民：「他偷遍了這邊所有的區塊對，他每一戶只要外面有車子，他都有去他就翻對，聽說你們這邊好像你們家對面，有一台腳踏車被偷走，對好像是隔壁的。」

有人丟零錢有人丟單車，還有人被偷了包包，損失一萬。

台南市善化茄拔所長陳昱豪：「經擴大調閱監視器及查訪，已掌握可疑犯嫌現積極緝捕中，而本分局也會派員加強，該社區周邊巡守防竊。」

富人里成了竊賊下手的目標，警方除了提醒里民要小心防盜外，也要盡快抓到這名竊賊。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

這款施工品質？路面回填高低落差超明顯 害護理師摔車鮮血直流

快訊／新竹家具行陷火海！火舌吞噬建築 消防灌救中

北市6車連環撞！白車遭「鏟飛」翻一圈 撞擊瞬間曝光

