獨家／賊都懂？女買搶手吉伊卡哇聯名款蛋糕 拜拜遭偷走

知名連鎖烘焙坊跟熱門IP吉伊卡哇的聯名款蜂蜜蛋糕，相當搶手，民眾跑了4、5家實體店才總算買到，前往桃園龜山的永安福德宮當供品，趁春節前跟土地公分享，卻在等燒金紙的時候，卻被順手牽羊，讓她氣炸了，只好在網路上再下訂。

黑衣男走向供桌前，對著神明拜了三拜，當你以為他很虔誠信徒，但他下一秒，直接拿走桌上供品，隨後頭也不回瀟灑離去。

當事人劉小姐：「他還打開看一下，裡面是什麼欸，好的蜂蜜蛋糕啦。」

劉小姐語帶憤怒，因為她帶著他最愛的吉伊卡哇蜂蜜蛋糕，當供品拜拜，卻遭順手牽羊。

當事人劉小姐：「他那個禮盒就是吉伊卡哇聯名的蜂蜜蛋糕，我自己是跑了4、5間才買到，我擺了2個供品，他就是專挑那個拿，我就是想說，唉對，有點難買。」

到底是什麼禮盒這麼好吃這麼難買？鐵盒外觀紅紅火火，上面還有3個可愛小生物，蓋子打開，蛋糕本體也印著卡通圖案，原來就是這個知名連鎖烘焙坊和熱門IP吉伊卡哇的聯名款蜂蜜蛋糕，官網上還寫下現在下單，要2/6才到貨。

事發桃園龜山的永安福德宮，因為土地公很靈驗，加上鄰近農曆春節，18日劉小姐就帶著吉伊卡哇聯名款禮盒跟土地公分享，在等燒金紙的時候卻被偷走。不過男子有這種行為，廟方說不是第一次。

廟方古小姐：「他來過幾次，我們有講他，（他都是怎麼樣的裝水方式），寶特瓶啊，他拿過來，大概10瓶左右，他一直裝，我們有講他，他也不太理我。有一次我就有點不太高興，就把源頭切掉。」

廟方表示，之前天天去廟裡裝水，曾經被廟方阻止後，就改成2、3天去一次，就連廟方也拿他沒轍。當天也是先裝好水，趁供桌附近沒人偷走，如今警方獲報，已經鎖定對象，要幫被害人的心愛禮盒找回來。

