獨家／賊闖屋偷網紅iPhone！ 想解鎖變回撥、糗留自拍照

竊賊闖入家中偷走手機。（圖／東森新聞）





年前網拍貨量大，一對有17.6萬粉絲追蹤的情侶網紅，8日凌晨3點多還在家裡忙著整理衣服時，被竊賊趁機闖入家中偷走手機。網紅除了調監視器報警之外，也遠端開啟遺失模式。因此竊賊想解鎖，反而回播給網紅設定的電話，甚至還在手機留下自拍照。最後網紅靠著定位功能，順利在900公尺外的巷弄找回手機。

網紅梅菲斯vs.男友綸綸：「超扯，我們的手機被偷了，在家裡，在家欸。」

之所以會這麼激動，全是因為人還在家，竊賊卻侵門踏戶偷手機。網紅梅菲斯vs.男友綸綸：「我手在抖欸，你知道嗎，我現在超緊張的，因為我是親眼看著他的定位，然後已經離開我們家。」

廣告 廣告

網紅梅菲斯和男友綸綸事後調閱監視器，這才發現自己前腳剛走，後腳就被嫌犯盯上。當事網紅梅菲斯：「我們一直按那個播放聲音，然後我一直打電話，然後我就聽說哪裡發出聲音，結果都沒有。我打了大概56通電話，電話突然有人接起來，然後是只有接起來4秒那種，然後都不講話。」

事發在8日凌晨3點多，新北市中和區，嫌犯得手iPhone後疑似沿路逃逸，走了200多公尺，待在路邊半小時，之後又轉移陣地，再走約200公尺。

警方獲報展開調查，跟著被害人，透過定位功能徒步尋找手機下落，之所以可以這麼快，就在這一條小巷子裡面找到遺失的手機，全都是因為蘋果有內建的尋找功能。

如果事前有先分享位置給朋友，就能夠知道裝置所在位置，也可以透過他人手機登入自己的iCloud帳號，除了啟動遺失模式之外，還能設定聯絡資訊，在鎖定螢幕讓撿到手機的人可以回播電話。

當事網紅梅菲斯：「他就有不小心撥給我，但他一樣不講話，他不講話，剛好員警也已經到了，警察跟他講，他也都不回話。我男朋友拿他的手機要去買水，結果打開原本要刷載具的時候，欸怎麼有一張照片，才看到是他（竊賊）不小心自拍。」

把握過年前整理網拍衣服，手機卻被順手牽羊。對此警方表示，除了當下立即陪同尋找之外，也已經依照規定受理，將持續調閱監視器，追查犯嫌身分。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

驚險直擊！俄州竊賊失風被逮 突掏槍襲警幸卡彈

女逛台北東區包被盜！竊賊偷完想丟包掩蓋遭逮

獨家／釣魚方式偷香油錢得手2千 廟方改造油錢箱防賊

