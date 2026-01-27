獨家／賊闖早午餐店 搜刮「千元零錢」塞滿口袋

竊賊破壞門鎖打開鐵門，闖進去搜刮現金。（圖／東森新聞）





新北市新莊體育館旁一間早午餐店，26號凌晨被竊賊闖入。他破壞門鎖打開鐵門，闖進去搜刮現金，把將近一千元的零錢全部塞滿口袋，快步離開。店家開店時驚覺被闖空門，趕緊報案。而警方也鎖定竊賊身分追查中。

凌晨店家關著暗咪謀，竊賊抹黑闖進來下手，只見他一進來，就先鎖定櫃檯，自備手電筒打開抽屜，通通翻一翻，過程中想打開收銀機，但看了一下打不開，把抽屜所有零錢塞口袋，最後口袋塞得滿滿，短短2分半，搜刮完得手離開。

受害早午餐店老闆：「（零錢）都一包一包的，抽屜的都是零錢，錢箱的是鈔票，但是他沒有打開，他可能打不開。」

受害的是位在新北市新莊體育館旁的早午餐店，在地經營6年擄獲不少饕客的胃，谷歌上也有4.4顆星，但26號凌晨三點多卻被竊賊闖入，偷走零用金。

竊賊鎖定的就是新莊體育館旁一間早午餐店，平時休息時間，店家會把鐵門拉下來，而竊賊為了闖進來，就破壞一旁的門鎖，直接打開鐵門。

受害早午餐店老闆：「應該就是有工具，可以把它轉開吧，所以這就是防君子不防小人。」

開業六年頭一次，被竊賊鎖定闖空門，損失的都是放在抽屜的零錢，總共大約一千元，店家把過程PO網提醒，也趕緊報案。

受害早午餐店老闆：「我早上比較晚來，他們會先來，所以要留一些零找金給他們，還有一些是換百鈔的時候要用，（鐵門）就是把電關電而已啊，裡面不要再留錢了。」

對此警方調查，嫌犯是騎機車來，鎖定店家犯案，已經掌握身分追查當中，過年前夕卻被闖空間，店家只希望別再有人受害。

