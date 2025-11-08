獨家／賓賓哥告圤智雨！軍師直播揭筆錄內容 樹林分局嚴正駁斥

記者楊忠翰／新北報導

圤智雨表示自己從未出賣過爆料者的身分。（圖／圤智雨提供）

知名網紅賓賓哥，因接連遭到前員工爆料，導致網路聲量大跌，憤而對另名網紅圤智雨提出妨害秘密及妨害名譽等告訴，近日賓賓哥軍師「附庸風雅的獅子」在直播時大談筆錄內容，甚至影射圤智雨已供出小幫手身分，試圖操控輿論風向，對此，樹林分局表示，此人並未來過本分局，亦無人與他熟識，警方基於偵查不公開原則，更不可能向任何人透露筆錄內容。

據了解，先前賓賓哥爆出違法募款、抹黑同業、花錢買流量、花蓮救災盜圖及謊稱與警政署合作等爭議事件，網路聲量早已跌落谷底，他認為是另名網紅圤智雨在幕後搞鬼，遂到警局提出妨害秘密及妨害名譽等告訴，日前圤智雨依照通知書時間，並前往樹林分局完成筆錄。

廣告 廣告

孰料，賓賓哥親密戰友兼軍師「附庸風雅的獅子」，近日開直播大談筆錄內容，還影射圤智雨已供出小幫手，試圖操作網路輿論，並轉移賓賓哥的諸多爭議；對此，圤智雨看完直播後表示，「附庸風雅的獅子」講的內容完全不是事實，他更沒有出賣過任何人，自己僅回應偵查佐提出的問題，藉以還原事情真相。

對此，樹林分局表示，本分局無人熟識該名直播主，自然也不可能洩漏半點訊息，警方受理案件嚴守偵查不公開規定，不可能向任何人公開偵訊過程或筆錄內容；不僅如此，該名直播主在網路上散播不實訊息，恐已涉及妨害名譽或其他違法情形，倘若被害人提出告訴，本分局將依規定受理報案。

賓賓哥軍師「附庸風雅的獅子」大談筆錄細節遭警方打臉。（圖／翻攝抖音）

更多三立新聞網報導

非以商務事由！太子集團2高層頻來台 移民署：以觀光名義入境

煞車力道大！北市公車自撞施工告示牌 車上3乘客重摔急送醫

目前在收容所！強逼12歲女兒赴日賣淫 泰國狠母在台性交易也遭逮

道歉仍無法善了！一句話引爆第三性怒火 信義商圈台泰大亂鬥

