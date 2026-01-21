獨家／賓賓哥宣布停播！控被「抹黑」害3個月賠700萬

佛牌直播主賓賓哥近半年來爭議不斷。（圖／東森新聞）





佛牌直播主賓賓哥近半年來爭議不斷，先是打人被起訴，接著又因為沒經過國中同意開直播，被校方提告。讓原本年收千萬的他，人氣、生意直線下滑。近期賓賓哥竟然突然宣布，因為3個月虧了700萬，加上輿論壓力，決定暫停直播。

直播主賓賓哥：「有要的，最後臉書加單，有要的，5500+1。」

鏡頭前熟練介紹。

直播主賓賓哥：「這個古曼讓你改變，讓你有一個經驗，他讓你有一個挫折，讓你下一次會更好。」

賓賓哥這名號，肯定不陌生，八年多來靠直播賣佛牌古曼童，累積超過60萬粉絲，近一年來狂做公益，卻突然宣布退出直播界。

廣告 廣告

直播主賓賓哥：「這八個月以來，有一些直播主的集結，不斷的在抖音上抹黑，我不想造成很大的糾紛，讓小孩子不良的習慣去學習，（他們會）把佛牌剪掉，開始敲，說這東西是假的，直接丟垃圾桶，還（在上面）抹狗屎。」

賓賓哥認為生意直直落3個月內血虧700萬，主因是被抹黑。

但近期他的負面爭議也接二連三，先是到醫院拍病患，說只剩兩周能活，接著又涉嫌打公益訪視個案，被依傷害罪起訴。

負面聲量最大的就是沒經過國中同意開直播，不只被校長趕下台還遭校方提告，台中市長盧秀燕也宣布封殺他，市府相關公益活動永不錄用。

直播主賓賓哥：「（他們會）一直去煽動這些個案，去說這個有個資問題，這個有肖像權問題，導致那些個案比較沒有錢的，他心裡會覺得你趕快去提告，這個可以告會賠錢，打人事件就是雲林阿公的案子，那這個案子，目前是起訴的，可是在背後不斷有不肖的人士在操控。」

賓賓哥更自曝，身上背了27條官司，大多是被告侵害個資。

儘管一再強調，是被特定人士抹黑，但形象一落千丈，無法挽回粉絲們的心，曾經的年收千萬，因為扛不住輿論壓力黯然退場或許也是止血最佳解方。

直播主賓賓哥：「真的是心累了，讓我休息一下，或許後會有期。」



【更多東森娛樂報導】

●揍到答應！「第一美胸」傳遭暴力逼婚 本人首發聲回應

●胡宇威《星廚之戰》拼百萬 談安心亞棄賽爭議回應了

●獨家／SJ翻牌牛軋餅店！人氣再增卻掀「負評挨告」爭議

