獨家／賣假學歷重判88年！ 檢方拿20年嫩照通緝淪笑柄 最新老態身影曝光

前南榮科大校長黃甫九天半年前在台南某宮廟跟信徒的合照。讀者提供

已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天，被控因涉嫌販售假學歷及護航升等，遭法院重判合併刑期長達88年6個月。這名身負53項罪名的教育界之恥，在判決確定後竟人間蒸發，台南地檢署去年12月12日發布通緝，但通緝照片竟是20年前的「嫩照」，質疑檢方「是在認真抓人嗎？」。《鏡報》取得黃甫九天半年前在台南某宮廟跟信徒的合照，或許可以提供檢警參考。

《鏡報》接獲讀者爆料，提供了一張黃甫九天（原名黃聰亮）約半年前在台南鄉下某宮廟祭拜神明的照片。照片中的他與檢方提供的通緝照有天壤之別，不僅面容憔悴、神情蒼老，身形也顯得瘦弱，與當年擔任校長時意氣風發的模樣判若兩人。

據悉，黃甫九天當時在鄉下宮廟活動中，意外遇到一名南榮科大的學生。該名學生一眼認出這就是當年的「校長」，隨即趨前打招呼並要求合照。黃甫九天疑似擔心行蹤暴露，起初一度面露難色、婉言謝絕，但最終拗不過學生的熱情要求，還是勉強留下了這張珍貴的身影。

前南榮科大校長黃甫九天20年前（左）後照片。翻攝畫面

事實上，黃甫九天在逃亡前曾多次向法院「賣慘」聲明異議。他聲稱自己患有嚴重的糖尿病（飯前血糖值高達588）、痛風、心肌絞痛及肝炎，甚至自比為「風中殘燭」，強調若入監執行恐有生命危險，以此聲請延緩執行。但法院核閱證據後，認為他並未提出有效的醫師診斷證明，且監獄設有衛生科能提供醫療照護，最終駁回其聲請。檢方於去年12月12日發布通緝，時效長達40年，直至2065年。

黃甫九天遭通緝案因新任台肥總經理陳右欣曾持有相關學歷，再度受到外界高度關注。除陳右欣外，台南市議會副議長林志展也被列為受害者之一。黃甫九天雖然身染多項痼疾，但從讀者提供的照片看來，他仍能出沒於鄉間祭拜，顯示其行動力尚未完全喪失。

黃甫九天被控從2012年至2016年擔任南榮科大校長期間，利用職權販售哥斯大黎加「英培爾大學」學士、碩士及博士學位，不法獲利高達上千萬元，受害者高達64人。台南高分院更一審認定他犯下貪污收賄及詐欺等53項罪名，加總刑期達88年6個月，其妻吳洛瑜也被判刑23年6個月。

南榮科大黃甫九天判刑定讞未到案遭通緝。翻攝照片



