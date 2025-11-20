獨家／賣家網購娃娃「晚7天」 疑台北港「缺工」大塞車

雙11檔期已過一段時間，不過不少賣家都反應物流進貨還是有點延遲。（圖／東森新聞）





雙11檔期已過一段時間，不過不少賣家都反應，物流進貨還是有點延遲，疑似跟台北港大塞車有關。有貨櫃駕駛投訴，最近台北進出都大排長龍，過去可能一趟1小時就能完成，現在都要增加一倍時間，導致原本一天可以跑3趟，變成一天只能跑2趟。據了解是台北的管制員缺工，導致上下遊大亂。

網路賣家藍小姐：「像我們這次訂的這些娃娃，正常11/13要到的，結果今天（11/20）才到。」

從中國叫貨，許多娃娃準備上架網路賣，但怎麼等呀等，慢了好幾天才到貨。網路賣家藍小姐：「正常雙11過了應該會快很多的，主要可能是因爲還有颱風的因素，他們會停個1、2天。」

雙11都已經結束了，網路賣家藍小姐也疑惑，貨怎麼還會delay？11/11訂娃娃從廣東送來台灣，正常來說11/15就會到，但物流追蹤app一度顯示，因爲颱風影響海象，最後11/19號才到貨，延後了整整4天。

原來疑似是因為台北港近期大塞車，有貨櫃車駕駛拍下港內管制區，一整排貨櫃車大排長龍整個塞住。駕駛：「工廠原本有安排幾點要送貨要到，結果都會延遲到，現在有時候，光在外面排隊就要1個鐘頭了。」

貨櫃車駕駛反映台北港天天塞，影響到他們的送貨時間，更透露疑似是員工人數不足，因為像是貨櫃檢查管制員不僅需要輪早晚班，地點也比較偏遠，找不到人。

駕駛：「一般跑到楊梅一天可以3趟，現在一樣到楊梅，一天剩2趟，這段時間大概快有2個月了。」

對此台北港回應，情況已有改善，只是貨物運送延遲，哪怕可能只有1天、2天、3天，但也積少成多，對於電商物流還有消費者，恐怕多少還是造成不便。

