獨家／質疑管理費超收涉詐！名畫家再控鄰「私鑿牆、占公設」

曾畫過中職吉祥物跟漫畫出名的畫家鍾孟舜，控訴自家社區的鄰居長期霸佔公共區域，還將放有電表空間的門上鎖，不讓住戶進出，甚至還私自把牆面鑿出一個大洞，想方便出入，影響住戶的居住安全。更讓他不滿的是，鄰居先前代收的管理費還超收，涉嫌做假收據。對此鄰居回應，一切都是認知不同。

走入自家社區公共空間，牆面磁磚消失一大片，竟是被鄰居私自打通。畫家鍾孟舜：「鋼筋都已經剪斷了，全部破洞了，其他鄰居就叫他補起來，這個是我們的承重牆，其實是會有危險的。」

填補痕跡清楚可見，結構有無危險沒人知。他是畫家鍾孟舜，指控鄰居「戰績」一堆。畫家鍾孟舜：「我搬來15年，我買房子15年，今年才第一次看見我的電表。」

就連擺放電表的公共空間也被堆滿雜物，先前還把門封死不給進。畫家鍾孟舜：「16年後他這一戶賣掉，那這一戶的鄰居要求說，這看起來不是逃生通道，要求這個牆一定要拆掉，我們才發現逃生通道原來在這裡。」

自家隔壁原本有隔間，拆除後才發現，原來還有很多逃生公共空間被霸佔，但最讓人在意的是這個。

畫家鍾孟舜：「他跟我們超收錢，他又沒有繳錢給管委會，他欠管委費18萬，管委會跟他有糾紛之後，管委會又直接向我們收錢，我們才知道說，原來一坪應該是20塊才對。那時候我就拿這個收據給主委看，才知道這個印章跟收據都是假的。」

原來民國99年，畫家鍾孟舜向他口中的「鄰居」買下樹林這棟社區大樓的其中一戶。對方說都會代收管理費一坪35元，但106年鄰居因積欠管委會費用爆出爭議，住戶才驚覺對方開假收據，還超收費用。

而鄰居則回應，對方進駐時雙方就談好35元，其中還包括了電梯保養、清潔費，強調是認定有差距。

畫家鍾孟舜：「4戶要控告他，但是老實講這個錢不是很多，我們4戶加起來才6萬多塊，還有很多很多其他的問題啦。」

畫家鍾孟舜是知名漫畫家鄭問的徒弟，先前以美工身份加入兄弟飯店，過去畫棒球漫畫相當有名，現在則是北市漫畫工會理事長。如今曝光鄰居作為，決定提告，希望司法能幫忙討公道。

