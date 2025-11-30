獨家／賴佩霞再次參加總統大選？本人回應了 笑說：所有事情都剛剛好

記者鄭尹翔／台北報導

賴佩霞近日在花漾展演空間舉辦「總會有個人」個人演唱會，這也是她出道以來首場個唱。接受三立新聞網專訪，也聊到過去曾以副總統候選人身分投入 2024 年總統大選的她，如今再度重返歌壇，也引來外界關注她是否有意願再度從政。對此，她首度正面回應：「所有事情都剛剛好，我沒有刻意去想接下來要做什麼。」

賴佩霞接受三立新聞網專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

談到再次從政的可能性，賴佩霞表示，人生的許多選擇都不是事先排好的，「我過去這些年都在心理學領域，很多事情生命都是剛剛好，怎麼在選擇的道路上活得最有收穫，剛剛好沒有多也沒有少。」她坦言當初投入選舉「基本上也沒想過這件事」，如今要問未來規劃，她也笑說「都不知道」。

賴佩霞接受三立新聞網專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

賴佩霞接受三立新聞網專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

至於外界好奇她是否有可能從基層開始，例如競選里長，賴佩霞依舊保持開放態度，「都不知道。」她說，現在身分之一是教練，會接觸各行各業的人，很多事情沒經歷過，就算經歷過了，也可以用來支持別人，「我喜歡成全別人、支持別人完成夢想，我自己覺得還好。」語氣溫柔又真實。

談回這次願意開唱的原因，她透露一切來得很自然。原本經紀人建議兩年後再辦，但她當下反問：「既然你有這樣的想法，現在可以做，就現在做。」加上今年參與多場民歌活動，讓她重新回想起成長過程；而民歌再往前，就是陪伴她童年的媽媽愛聽的歌曲，「裡面有太多故事。」讓她下定決心此刻就是「剛剛好」的時間。

賴佩霞說，人生的許多篇章都是意外展開——成為暢銷作家、到陽明交大兼任助教、到美國念書、疫情期間把想學的都學好，甚至現在投入腦神經科學研究、帶新人，這些全部「都不是我想過的、也不在我的計畫裡」。她感慨現代進步太快，人生不必把未來說死，因此對於是否再度從政，她保持彈性，但當下更願意把心放在音樂、學習與支持別人的價值上。

賴佩霞接受三立新聞網專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

