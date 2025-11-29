獨家／賴佩霞曾是秀場女神！懷念豬哥亮這件暖心事 重返歌壇開唱吐心境
記者鄭尹翔／台北報導
賴佩霞將於本週日 11 月 30 日在花漾展演空間舉辦首場個人演唱會「總會有個人」，身兼歌手、作家與心理學講師的她，再度站上音樂舞台心情格外深刻。曾以副總統候選人身份投入 2024 年總統大選的她，此刻回歸音樂本業，接受三立新聞網專訪時坦言準備演唱會的過程既期待又感動，也難得回憶起秀場時期的點滴，並深情提到已故秀場天王豬哥亮，是她演藝路上最重要的大哥與貴人。
賴佩霞說，豬哥亮在她心中一直是無可取代的存在，「豬哥亮絕對是我生命當中非常重要的大哥。」她回憶，當年在秀場時，豬哥亮總是很保護旗下女歌手，不管自己經歷什麼，都不會讓她們接觸不單純的一面，「他就是讓我們很單純。」也因為他的關係，她才有機會認識賀一航等前輩，並參與三立的綜藝與音樂節目，那段時間對她來說是珍貴的生命歷程。
聊到秀場時期的工作細節，賴佩霞笑說自己穿得一直很保守，甚至有幾天直接把婚禮禮服拿上台穿，「跟豬哥亮合作，他要的就是我要做我自己。」她回憶兩人搭檔多年，他負責有哏，她負責傻傻地笑，「反而我話多他比較麻煩。」她也提到，後來豬哥亮拍「大釣哥」時，還想找她的女兒謝沛恩演戲，甚至特地請全家吃飯，展現他在做人處事上的細心與傳統價值。
賴佩霞感性說，跟著豬哥亮跑秀場的時期，是她人生中感到最安全的一段日子，「這位大哥哥很照顧我們，有很多歡樂。」她記得自己出版《回家》時，豬哥亮還親自幫忙寫序，用台語幽默形容她「傻傻的」，有人把錢拿到面前她都不收。她坦言，當年剛進秀場不熟悉環境，也不習慣某些邀約，因此常拒絕，但豬哥亮總是替她擋下，也從不讓她遇到任何麻煩，「那段時間真的非常順利。」
談到準備演唱會的壓力，賴佩霞表示自己反而覺得很享受。她透露導演希望這次以「主題式音樂會」呈現，不只是唱歌，而是分享故事、呈現她人生最精彩的部分，「來的一定都是喜歡我的人。」她說自己最近最大的啟發，就是把這次演唱會當成一場「出去玩的旅程」，期待能認識新朋友、碰撞新話題、新思維，「我就是想要把我的故事、我的音樂，完整分享給大家。」
