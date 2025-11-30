獨家／賴佩霞父親工作超神秘！一查發現與美國情報局有關 超狂工作曝光

記者鄭尹翔／台北報導

賴佩霞於11月30日在花漾展演空間舉辦首場個人演唱會「總會有個人」，身兼歌手、作家、心理學講師的她，曾以副總統候選人身分投入 2024 年總統大選，是史上首位參與正副總統選舉的演藝人員，如今在推出個唱前，接受三立新聞網專訪意外透露父親的神祕身分，引發關注。

賴佩霞接受三立新聞網專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

接受三立新聞網專訪時，賴佩霞談起自己的家庭背景，首次公開父親過去曾是「黑貓中隊」成員。她表示，從小知道父親是軍人，但其實完全不了解他究竟做什麼工作，「我父親從來沒告訴我。」直到長大後、某天看到黑貓中隊的紀錄片，她才驚覺父親真正的任務原來極具機密性。

賴佩霞接受三立新聞網專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

賴佩霞透露，過去她誤以為繼父只是一位飛機工程師，甚至不知道他曾參與情報偵察相關工作。直到看見紀錄影帶、翻找父親舊照片並接觸到昔日同袍，她才從旁人口中得知真相，「原來我父親那麼嚴謹，是有道理的。」語氣中帶著震撼與重新理解父親的情感。

賴佩霞接受三立新聞網專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

黑貓中隊是中華民國空軍第 35 偵察中隊的別稱，成立於 1961 年，在冷戰期間與美國中央情報局合作，執行多次深入中國大陸的高空偵察任務，以危險性、機密性與高殉職率聞名。賴佩霞說，當她意識到父親曾身處如此高度保密的單位時，才明白許多家規與父親的嚴格，都有其背後原因。

賴佩霞感慨，過去多年來她對父親的理解有限，直到紀錄片揭露真實身分，她才補完這段家族歷史。如今即將舉辦人生第一場個人演唱會，她也將這份重新認識父親的情感化為動力，希望以更多作品陪伴觀眾，也讓大家看見她更多面向的人生故事。



賴佩霞接受三立新聞網專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

