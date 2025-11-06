獨家／賴弘國默認婚變？刪光第3任妻子合照！ 連女兒出生貼文都消失

賴弘國刪光所有和第三任妻子的合照。（翻攝自賴弘國IG）

日前「醫界王陽明」賴弘國被本刊報導再陷婚變疑雲！雖然至今他都未現身說明，但卻悄悄刪光社群中所有與第三任妻子Alice的合照，連兩人過去慶祝家庭時光、迎接ㄌ的貼文消失無蹤，舉動被網友解讀為默認婚姻生變。

據了解，賴弘國與Alice於 2022 年登記結婚，婚後育有一對子女，曾多次曬出甜蜜合照。不過，從今年春天起，兩人不僅鮮少公開互動，甚至已互相取消追蹤。Alice也早在社群刪除夫妻合照，貼文中頻出「從今天開始的每一天都只會越來越好」「向前走就會看到光」等語，暗示心境轉折。

近月來，Alice 頻繁出國旅遊，足跡遍及美國、沖繩、峇里島與上海，社群上幾乎不見賴弘國身影。

面對外界揣測，賴弘國至今未公開回應，對外保持沉默。媒體本刊求證皆未獲回覆。據悉，雙方自今年中起便少有交集，婚變疑雲愈演愈烈。從刪照到取消追蹤、單人出遊的蛛絲馬跡，外界普遍認為這段僅維持三年的婚姻恐怕已亮紅燈。

