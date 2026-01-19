【獨家】賴清德打「總統牌」勸2小時 鄭朝方再戰竹縣機率高
民進黨持續布局2026地方選戰，日前高雄、嘉義縣與台南市初選完成，據了解，近日新竹縣長提名人選也已經接近完成，2025年12月21日總統賴清德出席新竹縣活動後，利用空檔時間與竹北市長鄭朝方密談近兩小時，發揮「總統力」勸進，鄭朝方出征縣長機率極高，就待選對會做最後拍板，從各方民調來看，鄭朝方都高於藍營縣長人選，民進黨視竹縣為台中以北最有可能收復縣市之一重點區。
「老闆（指賴清德）要我什麼我都會做，且不計毀譽」。
警察局密談兩小時 賴清德努力打動鄭朝方
據透露，去年12月21日賴清德赴新竹縣參加後憲北部地區聯誼會的會長交接典禮，當場發送小橘書呼籲讓現役與後備憲兵成為台灣全社會防衛韌性中關鍵力量。據了解，活動結束後，他也與鄭朝方在新竹縣警察局局長室密談近兩個鐘頭，對談中他力勸鄭朝方成為2026大選「關鍵力量」，幾乎是使盡全力說動鄭。在總統打出溫情牌力勸後，據悉，鄭朝方對友人透露表達，「老闆（指賴清德）要我什麼我都會做，不計毀譽」，也應證賴清德兩小時的苦心對談確實有成效。
原本外傳民進黨有意與時代力量黨主席王婉諭在新竹縣長合作，促成「綠黃合」，當時民進黨秘書長徐國勇回應針對友善政黨「不是不可以談」；惟據了解，民進黨在新竹縣的佈局，一直以來都是鎖定鄭朝方，因為不論是藍營地方民調、綠營內參民調，甚至媒體民調，鄭朝方對上徐欣瑩或陳見賢全都勝出，而且都贏不少。但新竹縣選民結構向來是藍大於綠，鄭卻在不同的民調中都勝出，讓綠營內部也有所警惕，憂心是否有藍營系統灌票、或是有心人士操作引導綠營提名判斷等，也因為是竹縣列北部重點收復縣市，因此綠營在提名方面十分謹慎。
從各方民調來看，鄭朝方都高於藍營縣長人選，民進黨視竹縣為台中以北最有可能收復縣市之一重點區。
藍營竹縣人選內訌不斷 變色龍、幫派背景都成話題
目前國民黨新竹縣人選方面陷入自家人內訌局面，有意參選的立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢，歷經多次協調仍無法凝聚共識，徐欣瑩不滿黨內初選機制占比，卻被陳見賢陣營酸「初選翻桌」；另一方面徐欣瑩的政黨忠誠度多次被提上檯面，引發藍營內部對其「變色龍」質疑。
徐欣瑩不滿國民黨內初選機制占比，提出全民調與陳見賢對決。
新竹縣楊文科執政下弊案不斷 綠營列收復重點
陳見賢方面，遭媒體人吳子嘉踢爆疑似有幫派背景、捲入土地弊案等，陳陣營出面否認，喊話追究相關責任。不過近年來新竹縣政府涉入多件貪瀆案件，遭起訴的縣府員工超過5人，包括「竹北豐采520天坑案」——縣長楊文科涉嫌圖利建商，共起訴12名被告，其中楊文科50萬元交保，目前案件審理中，明年將一審宣判。同案新竹縣工務處長江良淵涉及貪污罪，曾遭收押禁見媒體報道檢方查出有藏寶圖，家中水管藏上千萬元引發全國矚目，案件明年也將一審宣判。
還有新竹縣勞工處正、副處長涉貪瀆案，雙雙皆曾遭收押禁見，處長一審判決四年、副處長二年，目前上訴二審審理中；工務處下水道科承辦涉貪，曾遭收押禁見，目前案件一審中。綠營人士指控，楊文科執政期間，通過十公頃以上重劃案達十數個，農地變建地換算價值恐超過千億元，還有其他多項重大工程進行中，如竹市銜接到新豐數公里穿越竹北市路段，徵收開發土地炒作等……。
新竹縣在楊文科執政期間弊案不斷，陳見賢2018年起擔任副縣長，加上其外界質疑「黑背景」也讓新竹縣成為綠營2026重點縣市，據了解，確定藍營縣長提名人選後，民進黨祭出「掃黑」牌，用年輕、清新且有竹北亮眼政績的鄭朝方對決藍營沈痾人選。賴清德也曾多次在公開場合宣示，認為幫派組織是許多犯罪的根源，也是黑、金、槍、毒、詐、暴力犯罪，甚至是中國培植在台協力者，已嚴重威脅國家與社會安全，故務必發揮專業知能與行動，全力掃蕩黑幫。
陳見賢方面，遭媒體人吳子嘉踢爆疑似有幫派背景、捲入土地弊案等，陳陣營出面否認。
鄭朝方回應「總統勸進」 目前專注市政全力以赴
對於總統牌力勸親征新竹縣，鄭朝方表示，近期竹北一再被外界提起，感謝大家的關心。這其實也說明了，竹北的改變，大家都看得見。過去多年來，許多曾被提出、卻未能落實的願景，如今他們正一項一項努力完成。鄭朝方說，目前，每一位人選都有公職舞台可以展現自身能力，他仍將專注市政、全力以赴。對市民而言，唯有「改變有感」，才是真實、也最重要的。至於未來選舉布局，地方黨部也正持續評估，包括縣長與鄉鎮市長之間的連動，以及各級民意代表的人選安排。（責任編輯：卓琦）
延伸閱讀：（【內幕】新潮流推徐嶔煌搶大安文山議員引黨內炸鍋 10年前酒駕黑歷史遭翻出）
