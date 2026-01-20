【獨家】賴清德發「便牋」給韓國瑜 拒絕出席彈劾審查會



國民黨、民眾黨黨團，日前在立法院發動彈劾賴清德總統，立法院將於明、後天（21、22日）召開審查會，並邀請賴清德到立院說明，但賴清德在今天（20日）正式回絕。據《上報》掌握，賴清德這次並未由總統府正式回函給立院，而是用「總統用牋」方式函文給立法院長韓國瑜，表示立院「無直接向總統問責之權」，因此不會列席。





賴強調為符合憲法體制 不會出席審查會

賴清德透過「總統用牋」函文給韓國瑜，直接搬出憲法法庭的判決，表示立法院「無直接向總統問責之權」，因此不能課予憲法所無之義務，強調自己為了符合憲政體制，明天的審查會將不會列席。

廣告 廣告

不過根據《立法院職權行使法》第43條第2項，「全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明」，並未被憲法法庭判決違憲，但賴清德並未對此多加說明。

非首次以「總統用牋」溝通 上月政院不副署時也曾使用

此外，這已非賴清德首次透過「總統用牋」的方式直接函文給韓國瑜，上月行政院決定不副署立院三讀通過的《財劃法》修正案時，賴清德就曾用此方式，除韓國瑜外、也函文給立法院各黨團，強調肯定行政院長卓榮泰不予副署的決策。

賴清德直接用「總統用牋」函文給韓國瑜，告知不會出席審查會。（讀者提供）

更多上報報導

綠議員初選廢「禁大咖條款」 賴蕭卓肖像能重返看板

鄭麗君返國第一站隨即會見賴清德 獲讚為台爭取最佳位置

30年捐1億不合理？賴清德財產來源遭疑 陳佩琪：王子犯法與庶民同罪