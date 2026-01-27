獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！

論壇中心／李佳穎報導

賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！

另外，總統賴清德「這是我國有史以來，第一次在預算會期不審預算！」並對藍白語重心長喊話，若對《總預算》或《國防特別條例》不滿意，應盡快通過付委進入程序委員會，要刪凍或提修正動議、附帶決議都可以，而不是統統都不審查，「不要讓政黨利益超越國家利益」。

原文出處：獨家！賴清德鬆口願有前提的赴立院國情報告！期盼藍白「別拿預算當籌碼」！

