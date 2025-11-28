獨家／走私50億毒品逃中國！竹聯「豆漿」林秉豐罹癌回台投案 現況曝光

記者莊淇鈞／新北報導

2021年策畫台灣史上「陸上最大宗毒品案」走私價值超過50億元1172塊「雙獅地球牌」總重量439.5公斤的海洛因磚，綽號「豆漿」的竹聯幫和堂大哥林秉豐，當時潛逃到中國，被新北檢發布通緝。但近年因罹患腦癌並且轉移到其他器官，在身體健康每況愈下的情形下，為了返台接受台灣較好的醫療，今年（2025年）6月返台投案，經歸案警方借訊後已坦承犯行，目前病入膏肓的林秉豐正保外就醫中。

當時破獲毒品的情形。（圖／資料照）

林秉豐2021年9月間，結識在泰國、緬甸、寮國「金三角」的運毒集團成員「龍哥」，取得價值50億元的1172塊「雙獅地球牌」海洛因磚後，隨即在泰國當地以每10塊為1組，將其塞進木條中，當年9月13日以「木材」名義，把藏有毒品的百餘根木材先集中在中間，周圍再用2千多支原木包裹，台中港海關X光機第一時間未發現，通過檢驗並放行交由貨主領回，成功躲過海關查緝，進入台中港放置於倉儲中。

木材中藏有海洛英磚。（圖／資料照）

在這批木材入關後，新北警方接獲重要情資，指這批木材夾藏大量海洛因磚毒品，再報請新北地檢署指揮偵辦後發現，這批木材的貨主竟異於常態，堆放7天仍無人現身領貨，直到第8天才有人現蹤領貨，但他在倉儲場內行徑詭異，讓監控的警方有把握確認這批木材有詭。

警方當時鑿開木材。（圖／資料照）

新北警方立即將領貨人逮捕，發現他毫無報關行或從事過木材相關批發生意，但卻意外發現他有毒品前科，加上台灣木材業生態，很少有人從泰國金三角經曼谷進口木材來台，因此找了保三總隊支援緝毒犬，但卻一直無所獲，後改用小型X光機，以每次20多根木材進行掃瞄，果然大有斬獲，發現部分木材內有異狀，經撬開後果然發現海洛英磚，檢警還發現這批海洛因磚外觀還用錫泊紙包覆，加上原木刻意浸泡特殊香料，才會導致緝毒犬到場也失靈的情況。

海洛英磚還以錫箔紙包覆。（圖／資料照）

警方將可疑的木材一一撬開後，一舉查獲1172塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重量達439.5公斤，粗估黑市價格超過50億元，可提供給5百萬人次吸食，檢警追查發現，幕後主使者為綽號「豆漿」的竹聯幫和堂老大林秉豐。

全部被查獲的海洛英磚。（圖／資料照）

而林秉豐待毒品入關後，再以5百萬元重金委請旗下巫姓小弟負責主導全局，找尋運毒成員、取毒成員以及藏毒場地，找來劉姓、陳姓小弟負責運貨，將海量毒品全數運往新北市泰山大科一路的某倉儲工廠中，而林秉豐聽聞檢警已鎖定他就是「幕後藏鏡人」後，在小三莊姓女子協助下，疑似由澎湖搭漁船前往廣州一帶藏匿，原來林在當地有投資海產事業，「跑路」到當地可以衣食不缺。

查獲的海洛英磚。（圖／資料照）

林秉豐在中國四處躲藏後，發現自己罹癌，就在中國治療，但因病情加重，加上治病花費頗多，在缺錢又健康不佳的情況下，在逃亡近4年後透過管道向警方表示要回台投案，於是今年6月入境台灣後被警方逮捕歸案收押，7月時檢警借訊，林秉豐坦承犯行還押北所，但日前因病重申請保外就醫獲准，在某醫院加護病房治療中。

