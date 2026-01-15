獨家／赴日本旅遊拿錯行李！台遊客險成入境黑名單

記者岩祐安、粘菀瑄／台北報導

出國旅遊就怕拿錯行李，或是行李被拿錯！近日有民眾分享，有朋友到日本旅遊「不小心」拿錯別人行李，沒想到竟被報警告侵占，差一點就要被日本 拒絕入境。對此律師表示，只要有前科，不論到各國都可能會被拒絕入境，旅遊達人林氏璧也指出，如果不小心拿錯，務必盡快尋求地勤協助。

有人會用特殊造型的保護套，避免行李箱被拿錯。

行李箱上特殊造型，不管在哪都超級醒目，現在這種另類保護套越來越熱門，就是要避免這種狀況。

民眾：「有聽說過（行李誤拿）但沒有遇到，（會綁）大的束帶，然後手提的上面會加一個比較容易辨識的一個物件。」

廣告 廣告

民眾：「像我的話都會就是自己掛一些吊飾，這樣子去做區分，因為這樣顏色一樣的話會拿錯。」

有人把行李箱變成麥香，還有地方媽媽超級省，套上這個袋子，保證不會認錯，因為拿錯行李在日本代誌大條，有網友分享在日本入境誤拿行李，竟被報警告偷竊，最後雖然以5萬日幣和解，但日本律師也提醒有前科恐怕會被拒絕入境。

有網友分享在日本入境誤拿行李，但有前科未來有可能會被拒絕入境。

律師黃柏榮：「只要經過判刑，移民署相關法規是有一定禁止入台的期間的規範。」

不只在日本，在台拿錯行李「被判刑」也可能會遭拒絕入境。

日本旅遊達人林氏璧：「（醫師朋友）他已經回台灣（值班）了，然後他在桃園機場拿錯行李，（忘記行李）已經過了48小時之後，他忽然收到警察電話去做筆錄，他是要用偷竊來辦這個案子，很簡單的事情，就是趕快連絡你的航空公司，一樣是機場櫃台。」

旅遊達人表示，曾有關西機場地勤指出，三大類型行李箱容易被拿錯，包含銀色、線條以及方方正正，如果你的愛箱符合其中一項，建議掛上行李吊牌或是套袋，增加辨識度，入境卡上的聯絡方式也必須確實填寫，避免找嘸人，領取行李之前也得要再三確認行李貼紙資訊，別跑遠了才發現拿錯。出國旅遊，眼睛要擦亮，別開開心心出門，最終卻為了行李，蠟燭多頭燒。

更多三立新聞網報導

一堆人不知道！赴泰旅遊禁帶「1超夯餅乾」回台 最高慘罰100萬

幫女兒買10張台積電！陳重銘曝「已賺逾1千萬」：英國留學都它買單

赴日沒穿發熱衣！一票搭機回台凍爆 日大胃女王驚：沒想到在台灣喊冷

一出國就便祕？醫揭「5大原因」 曝3招幫助通暢

