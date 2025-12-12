獨家／赴陸旅遊急換人民幣 女大生網路匯兌6萬飛了

女大生找人匯兌人民幣，慘遭詐騙。（示意圖／東森新聞）





到大陸旅遊 ，消費都需用手機支付平台，就有民眾急著把人民幣轉進帳戶裡，結果不慎上當受騙，對方提供匯兌，要求分2次轉錢，但2小時後才會到帳，結果女大學生不疑有他，分別轉出3萬元，一共6萬元台幣飛了！這樣的情況目前已知至少有20多人受害。

在大陸旅遊，用手機支付比現金還方便，前提是要先把錢存進支付寶等平台。

因為急需把台幣換成人民幣，而且還要放進支付寶，民眾就在網路上找人匯兌，沒想到，6萬元就飛了。

原來對方一開始強調不是詐騙，加上有捐款做公益等人設，讓李同學一步步掉入陷阱。一開始展示手上的支付寶餘額將近8萬人民幣，還說因為限額，只能幫忙匯兌6萬元台幣，而且要分2次進行，李同學匯入3萬元，對方就發圖，已經存入支付寶，但要等2小時後，才能到戶頭，這時候就要求李同學再匯入尾款，前後一共6萬元台幣，匯過去，2小時後，支付寶帳戶空空如也。

遭詐騙者 李同學：「本來要等這筆錢到帳，我再把尾款轉給他，可是他那時候就來一招苦肉計，他就跟我說，如果我現在不把錢轉給他，他也會緊張，所以我就再轉3萬元給他，結果過了2小時查帳，發現我廈門銀行卡還是沒有收到支付寶款項，就發現他把我全部平台封鎖，我也聯絡不到他。」

不只李同學，估計有二十多人陸續上當，雖然報案，但對方採用虛擬銀行帳號，錢難以追回，而且地下匯兌風險大，可能涉及洗錢防制法、銀行法，被詐騙機率大，建議還是找銀行合法換幣。

律師 包盛顥：「地下匯兌也會構成銀行法，非金融機構從事金融業務罪，如經判決有罪，最重可以判處10年有期徒刑，被害人如遭到類似手法詐騙，應立即向檢警提出告訴，以利追回損失金額。

網路詐騙手法層出不窮，千萬別為了一時方便，進行地下匯兌換幣，換成一場空。

