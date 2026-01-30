獨家》赴陸規範更嚴苛！每年抽查至少2%公務員行程、申報不實可送調查局

總統賴清德上任以來，不斷緊縮跟中國大陸的交流，其中針對公務人員的管制更加嚴格，去中國大陸包含港澳(含轉機)都要事先登記，而近期包含中央與地方各政府單位政風人事大風吹後，中央更發文各地方政府，未來公務人員除了要申報之外，每年還要抽查不低於2%公務員，看看是否有誠實申報，如查到違法或異常將視情節除了會請政風單位處理之外，更可能會移送調查局、移民署等單位查辦，讓不少公務人員感到十分訝異。

陸委會近期製作了「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，由行政院人事行政總處發給各機關單位，要求公務員必須簽署；對此，陸委會副主委梁文傑表示，這是告知性作法。

廣告 廣告

惟據《風傳媒》掌握，日前政風人事大風吹後，從1月1日起依據廉政署廉政字11400379990字號文，要落實「公務員人員赴陸港澳管理機制｣，每年針對10職等以下的公務員要抽查不低於2%的比例，看看是否有誠實申報去中國大陸包含港澳(含轉機)的行程，而且目前已經開始抽查作業。

同時，如果抽查發現公務人員申報不實，除了要送各單位的人事部門之外，若情節嚴重者，經過各單位首長同意，將轉送大陸委員會、法務部、法務部廉政署、法務部調查局、內政部警政署及內政部移民署後續處理，如果是跟各單位首長有關係者，則交由上級機關的政風機構進行進一步查核。



更多風傳媒報導

