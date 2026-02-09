獨家／起底吵鄰「張女」屢遭提告 霸租不走自稱：我是議員

穿著紫色外套、牛仔褲，手上拿著議員扇子的人就是屢遭投訴擾鄰的張姓婦人。（圖／東森新聞）





台中一名張姓女子，去年5月與丈夫搬到潭子區的一處社區，兩人幾乎天天半夜吵架，只要一吵架，張姓女子就會跑到外面大呼小叫，甚至還大聲唱歌，吵到附近鄰居不堪其擾。起底這一名半夜吵鬧擾鄰的張姓女子，原來這已經是她三度搬家，居民說她是當地的頭痛人物，過去霸租遭提告，也被要求強制撤離才搬走。《EBC東森新聞》實際找到張姓女子，她卻否認自己的身分，答非所問。至於警方接獲妨害安寧報案，依社維法送辦。只是現在張姓女子再度被要求搬家，當地居民憂心，宛如一顆未爆彈。

記者vs.遭控吵鄰張小姐：「我陳俞融啦，有看到嗎議員啦，（我們知道她），對啊，就我。」

穿著紫色外套、牛仔褲，手上拿著議員扇子的人，就是屢遭投訴擾鄰的張姓婦人。記者上前想求證，不過對方答非所問。

記者vs.遭控吵鄰張小姐：「（關心妳一下啦），關心嗎，我陳俞融，（陳俞融嗎，那怎麼沒有在服務處），今天假日休息，（假日嗎，今天是禮拜一耶），禮拜一不能休息嗎。」

說自己是議員，卻是時常在半夜唱歌，大聲吵鬧長期擾民，附近鄰居真的受不了，因為她還曾經拿掃帚莫名打人。

附近住戶：「半夜兩點多，敲打我的家門口跟車子，我被她吵起來，我開門之後，她就拿掃帚攻擊我。她還會講（難聽）的髒話你知道嗎，然後我也不理她，然後她還會講說，妳出去就被車子撞到。」

屋主最後期限到2月底要求搬出，不過這名張姓婦人跟丈夫，已經不是第一次因為吵到住戶而遭到檢舉，過去霸租也上過法院，遭強制搬離。

近3年來，夫婦出租第一個點在大豐路上，被驅趕後搬到大約1.5公里遠的雅豐街，被要求撤出。夫婦因為霸租被告上法院，後來強制搬離，來到現在第三個租屋點，也就是潭子大仁路上，但現在被房東要求2/28前搬走。接下來他們要搬去哪，附近居民都很擔憂，宛如一顆未爆彈。

大雅分局潭北所所長陳祐正：「鄰居張姓女子長期於深夜製造噪音，影響周邊住戶生活安寧，警方已蒐集相關事證，後續將依社維法，最高可處新台幣1萬元。」

婦人住到哪就鬧到哪，丈夫也管不了，下一地點在哪沒人知道，只有半夜聽到吵鬧聲才能知道，頭痛人物已經搬來了。

