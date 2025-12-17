獨家／起底！台南酒駕撞死清潔員不只是「小草」也是民眾黨員 中評會週五討論懲處

酒駕撞死女清潔員的鄭姓男子，是安平知名鹽酥鴨店的老闆。翻攝Google Maps



一名在台南經營連鎖鹽酥鴨店的48歲鄭姓男子昨（12/16）天清晨在安平區涉嫌酒駕肇事，撞死23歲垃圾車隨車女清潔員，遭起底是民眾黨支持者，店家還提供「民眾黨黨證優惠」，民眾黨台南市黨部聲明急切割，強調外部特約店家，與黨務、組織無關。據了解，鄭男不僅是「小草」，且具黨員身分，黨內中評會因此將在週五召開臨時會討論懲處，而根據「民眾黨紀律評議裁決準則」，只要黨員有酒駕行為，經舉發確認，即予除名處分。

台南一名23歲女清潔隊員昨天清晨執行收運作業時，遭酒駕賓士從後方高速衝撞身亡，肇事的鄭姓男子酒測數值高達0.95毫克，超標將近3倍，事後更被網友起底發現肇事者是小草，店家還提供「民眾黨黨證優惠」。

對此，民眾黨台南市黨部發出聲明，表示這次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與本黨黨務運作、組織或人員管理無關。

不過據了解，鄭男不僅是「小草」，而且具有黨員身分，中評會因此將在本週五召開臨時會討論懲處，而根據「民眾黨紀律評議裁決準則」，只要黨員有酒駕行為，經舉發確認，即予除名處分。知情人士表示，酒駕是民眾黨無法容忍的底線，更何況造成民眾身亡，所以除名幾乎是板上釘釘的事，而只要被除名，未來幾乎不會再有申請入黨的機會。

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

