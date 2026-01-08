獨家／超佛心！ 高雄市中心「鍋燒麵45元、香腸炒飯40元」

一盤香腸炒飯40元，甚至蛤仔湯一碗只要20塊。（圖／東森新聞）





物價飛速通膨，民眾就愛CP值高的平民小吃，高雄市中心有一間小吃店，民眾看到價目表，還以為自己穿越到過去：鍋燒麵一碗45元，肉絲炒飯和香腸炒飯都40元，甚至蛤仔湯一碗只要20塊，這價格超級佛心。老闆性格低調，私下表示店面是親戚的，為了回饋給附近雄商的學生，20多年來很少漲價，每天也都堅持自己買材料，才能控制食材成本。

熱騰騰的鍋燒麵端上桌，南部人的早午晚餐宵夜都有它，你相信嗎？這一碗只要45塊，該有的配料通通有，紅蘿蔔、肉絲、丸子、蔬菜、3顆蛤蜊還有雞蛋，加點沙茶醬，味道對了，45塊這個價格根本是佛心來的。

還有這一盤香腸炒飯，加上一碗蛤仔湯，你猜猜多少錢。記者vs.學生族群：「（妳覺得大概多少錢），95元。」

記者vs.學生族群：「（妳覺得這個大概，炒飯多少這個湯多少），70元、50元吧。」

記者vs.學生族群：「（大概多少錢），130元，對，（其實只有60塊而已欸），蛤...真的假的。」

同學們不敢相信，香腸蛋炒飯一盤40元，而這碗蛤仔湯有4顆蛤仔，店家只賣20塊錢。這間店位在高雄復興二路，也就是雄商附近，已經開業20多年，老闆獨自一人經營。亮出這價目表，第一反應不只覺得字漂亮，價格更是讓人跌破眼鏡，肉絲蛋炒飯也只要40元，炒飯類的都是40塊，而關東煮則是從元旦後從8塊漲到10塊，不知道的人還以為這是20年前的價格。

小吃店顧客：「平民小吃啦，味道OK啦，沒問題。」

小吃店顧客：「一個禮拜來一次，（45元你外面吃得到這個價格嗎），外面都比較貴喔，外面都差不多要60元喔，這間有比較便宜啦，因為他說他一個人顧店，他沒有請人，房子是自己的，他的成本比較少。」

老闆私下透露，店面是自家親戚的，疑似不用店租，這些年來沒有漲價，是為了要回饋給附近學生，材料自己採買的，可以控制價格，省去人事及店租成本，才能賣這佛心價，甚至店面還開在市中心，不只是附近上班族的月底救星，學生們更是愛不釋手。

