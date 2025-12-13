獨家／超商便當滷蛋半路變「炸蛋」！民眾嚇：根本不定時炸彈
有民眾買完超商微波便當，過馬路時，便當的滷蛋突然變成「炸蛋」。民眾嚇壞，全身上下跟雨傘都是蛋黃殘渣，疑似是店員微波時沒撕開膠膜，導致滷蛋加熱時產生氣體，不斷累積才爆炸。但其他超商含滷蛋的便當，卻可以免拆封直接微波，關鍵在於有設計透氣口，加熱時所產生的氣體可以直接排出。
剛微波好的便當，一瞬間卻變成在地美食，不只斑馬線上噴濺食物，民眾撐的雨傘內層也遍布黃色蛋黃殘渣。不是因為手滑沒拿穩，便當摔在地上，而是這個原因。
當時民眾購買台南瓜仔肉飯，在超商微波完走回公司途中，整個便當盒卻突然爆炸，好大一聲，噴濺的食物在她全身上下。
當事消費者W小姐：「我才剛出那間店，甚至還沒過完那馬路，便當就直接炸開，超可怕，雨傘還有頭髮上都是蛋，真的超級臭。」
消費者嚇壞，微波便當突然爆炸，疑似店員忘記撕開膠膜，加上配菜的半顆滷蛋，在微波時氣體不斷累積在包裝盒內，最終釀成爆炸。
物理老師陳鎮州：「沒有先把封膜預留孔洞的話，那裡面的壓力其實會一直蓄積在裡面，我們要是拿著有高壓蒸氣的物體移動，過程中會造成搖晃，一搖晃可能會失去平衡，忽然間從哪個封膜地方爆炸開，我們不得而知。」
但也有超商販賣裝有滷蛋的風味意麵，標示卻寫「免拆封」，可以直接微波，關鍵在於有沒有透氣口。比對其他超商便當，膠膜處設計透氣口，是要讓加熱時的蒸氣排出，避免壓力過大、包裝爆裂。
但當事超商品牌沒有透氣孔，只在商品標示以小字寫上「小心蛋黃會有炸開之情形」，萬一店員微波沒注意，或消費者買回家沒發現警示就微波，滷蛋就變成一顆「不定時炸蛋」。
民眾：「我覺得要大一點的標示，或是跟其他超商一樣的做法，請店員培訓一下，請店員看到這類便當稍微提醒一下吧。」
當事超商回應，商品採封膜包裝設計，加熱前需透過門市人員協助割孔或撕封膜排氣，提醒同仁加強加熱操作，下回微波前稍等一下，再三確定有割開封膜，避免滷蛋變「炸蛋」。
