獨家／超商前「路肩」併排久停 被指占位車行喊冤

高雄大寮一家超商前併排停車相當嚴重。（圖／東森新聞）





高雄大寮一家超商前，併排停車相當嚴重，因為最裡面停一排舊機車，佈滿灰塵樹葉，零件都掉了，都沒人移動，當地民眾將矛頭指向隔壁的機車行，不過車行否認，說自己有租200坪倉庫。現在舊車沒人認，併排停車問題無法解決，警方將會貼公告，若車主沒出現，環保局會來移除，不是路肩就能停好停滿，若阻礙通行，警方還是會拖吊。

高雄大寮區這處路肩，經常都像這樣停了兩排的機車，白天還好，到了晚上這裡停得滿滿的，有人會超出白線，甚至還有車子會停在道路中間，已經嚴重地影響到行車安全。

廣告 廣告

現場直擊，不少人到超商買東西隨意停車，不小心就變成併排，還有人的機車甚至已經超出邊線，到了晚上情況更嚴重，換句話說，這一排停在外面的機車，一旦妨礙其他人通行，恐怕就會被取締，為何超商前併排會變成日常。

民眾：「旁邊啊，旁邊好像機車行的車，他占了一半啊，幾乎店面機車都占一半空間，有些好像是機車那邊的，還是這邊附近的住戶的吧。」

仔細來看看這些停很久的機車，有的車牌上車號曬到變白色，有的坐墊布滿灰塵，有的蓋在外面的帆布滿是樹葉，還有的煞車零件都掉了，有部分當地民眾指控，這些車都是旁邊機車行的，老闆喊冤。

機車行老闆楊先生：「我自己有租倉庫，200坪車都放在那邊啦，那些機車是誰的，我也不知道，有啦前面這幾部是我的。」

超商前停很久的機車，現在沒有人要認，因為沒有畫設停車格，因此不受占用停車格，超過15天就可拖吊的限制，警方只能貼單公告。

高雄中庄派出所所長何季勳：「如有明顯毀損不堪使用，廢棄程度，分局將張貼公告，並通報環保局，辦理拖吊移置。」

萬一車主遲遲沒有出現，環保局才會來移除，因此民眾到這處超商來買東西時，就必須要自己留意，不是路肩就可以停好停滿，一旦妨礙其他人通行，恐怕還是會被拖吊。

更多東森新聞報導

行人走斑馬線挨撞！駕駛緊張再輾害亡、又撞6車

淡水嚴重車禍！休旅車追撞2機車 男摔落水溝一度命危

高雄男深夜「熊抱強吻」落單少女 竟稱喝酒想搭訕

