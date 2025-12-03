獨家／超商抓賊尾隨攔人！小五童心受創驚恐母不捨

超商店員把男童帶回超商。（圖／東森新聞）





高雄有媽媽接到超商電話通知自己小孩偷東西，請來處理，媽媽一開始心裡真的覺得對超商很不好意思，但後來發現兒子不是現行犯，是在去安親班的路上，被店員攔下，搭著肩押去超商。國小五年級男童偷竊是不對，但是媽媽說，因為超商人員把人帶回超商的過程，又是尾隨又是攔人，已經讓男童身心極度恐懼，在家怕家人靠近，都縮在角落，睡覺還會大叫，質疑超商抓賊需要這樣傷害小孩嗎？心理師也說，尾隨又被陌生人搭肩，會讓男童有不安全感和恐懼感，可能會讓他變成「含羞草男孩」。

指控小孩被押走的母親：「一直惶恐，一直會畏畏縮縮，就躲在角落這樣。」

媽媽說到快哭了，好擔心國小五年級的兒子身心受創。控國小兒遭超商店員帶走母親：「壓住肩膀往後拉，拉了2步路，小朋友轉過來，他就勾著我小朋友肩膀說『你跟我走』，那我小朋友跟他說『我不要』，他還跟我小朋友說『你不跟我走，等一下我就讓你很難看，你到時候就知道了』。」

當時男童走到這裡的時候被攔了下來，只差5步而已就可以轉進安親班，最後男童被帶到超商，路程雖然只有2分鐘，但這過程讓他相當恐懼。

當地巡守隊人員：「一直尾隨到後面，快要轉角的時候才把他叫住就對了。」

從超商到小五男童快抵達的補習班，距離雖然只有短短130公尺，媽媽說難以想像兒子被攔下，再被押回超商中這段路，會是有多麼驚恐，因而造成心理上的受傷。

控國小兒遭超商店員帶走母親：「他本來都是坐在原本常常坐的位子，從禮拜五開始都萎縮到角落，然後睡覺都是睡一下下就突然大叫。」

高雄市學生輔導諮商中心主任邱玫芳：「安全感非常低，然後他也對人有恐懼，有時候這只是個誘發因子，在整個成長過程，我們也不知道遇過什麼事，但是我們已經有發現孩子現在遇到事情，已經沒有辦法自己修復。」

就心理師角度看，小五男童被陌生人搭肩，會產生不安全感；知道被人尾隨，會出現人際退縮，減少社交意願和焦慮感。另外超商人員對男童喊「給你難看」，也可能會讓男童感覺被恐嚇，判斷男童很可能因此變成「含羞草男孩」，必須要心理諮商。

男童的偷竊行為不對，母親指責，不過媽媽更擔憂小孩還小，因為超商人員的舉動，反而讓男童還來不及矯正偷竊行為，已經陷入焦慮之中。

