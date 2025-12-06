獨家／超問號！抽韓星限量海報認不出「簽名」粉絲慌亂

粉絲們圍成一圈開小組會議，討論海報上簽名是誰的。（圖／東森新聞）





亞洲明星盛典如火如荼在高雄展開，眾多大咖韓星齊聚，粉絲嗨翻了！主辦方放送粉絲福利，準備685張簽名海報，隨機抽選贈送，結果粉絲兌換之後好傻眼，海報上頭只有簽名，沒有團體名稱也沒有附照片，根本認不出這是誰簽的，只好在場邊四處詢問其他粉絲，不然連想交換都沒辦法。

亞洲明星盛典外場，有粉絲抽到簽名海報，大聲吶喊想交換，不過也有人連抽到誰都不知道。

粉絲：「（所以這個是叫什麼？）李啟訓，你打KickFlip的隊長。」

圍成一圈開小組會議，趕緊請教其他粉絲，這究竟是哪位韓星的簽名。亞洲明星盛典的主辦方放送粉絲福利，800人可以提前進場紅毯觀禮，同時也準備了685張簽名海報隨機抽選送給粉絲，但兌換現場卻一陣混亂。粉絲拿著海報四處問，有的是想交換，有的是連抽到誰都一頭霧水。

粉絲：「好像是林俊傑，我想換JYP的新男團KickFlip的Minje崔旻帝，剛剛有看到有人抽到旻帝，但就是他沒有想要林俊傑的。」

有些人抽到了限量的簽名海報，卻是滿頭問號，因為上面只有簽名，有些沒有團名或韓文，如果不是自己的本命，根本不知道抽到了誰。

海報是頒獎典禮的主視覺，簽名海報真的只有簽名，沒有團體名稱也沒有附照片。許多粉絲認不出簽名字跡，問了幾十個人也問不到答案，就算想跟別人換，也換不了。

粉絲：「根本沒有那個圖像，我們怎麼找得到是誰。」

粉絲：「原本想說會有照片之類的，看到之後就有點傻眼。」

粉絲：「我問了一輪，目前為止沒有人知道這是誰，所以我也不曉得跟別人開口的時候說，這個是誰可以換誰。」

而許多賣應援小物的攤商，看準這次韓星齊聚的巨大商機，冒著被抓的風險還是來到場外擺攤，警方發現後立刻開單取締。另外也有粉絲太想現場朝聖，沒有搶到票在網路尋票，被詐騙了將近6千，社群上類似的文章一大堆。這次頒獎典禮，全台警方打詐共計32件。韓國如此盛大的頒獎典禮首次移師高雄舉辦，小小插曲也難以消滅粉絲熱情。



