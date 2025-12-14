獨家／超大咖嘻哈歌手變建中老師！曾是學霸高材生 進軍鴻海當工程師

記者鄭尹翔／台北報導

饒舌歌手韓森（Professor H）曾以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號，並受邀擔任金鐘獎嘻哈演出指定作詞，憑藉「一聽就懂、一針見血」的饒舌風格，被嘻哈圈與樂迷暱稱為「韓老師」。從鴻海工程師轉戰音樂創作，近年來，韓森的身分不只停留在嘻哈歌手，更積極走進校園，投入嘻哈教育。

《大嘻哈時代》成名的歌手韓森（Professor H）推出首張個人專輯，也即將舉辦演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

《大嘻哈時代》成名的歌手韓森（Professor H）推出首張個人專輯，也即將舉辦演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

《大嘻哈時代》成名的歌手韓森（Professor H）推出首張個人專輯，也即將舉辦演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

韓森也曾長期在建國中學、板橋高中等學校擔任嘻哈社團老師，與學生近距離分享創作經驗，陪伴年輕世代理解饒舌文化與音樂創作的核心精神。除了實體課程外，他也推出線上饒舌教學課程，讓更多對嘻哈有興趣的學生能透過網路學習。

廣告 廣告

在教學領域累積豐富經驗的韓森，也出版饒舌教學書《來韓老師這裡學饒舌》，書籍銷量亮眼、已三度再刷，成為不少校園嘻哈社團與音樂學習者的入門教材。他笑說，過去幾乎全台各地的嘻哈社團都曾找他授課，曾一整學期固定進校教學，也曾在一堂課內連續教三、四個社團，後來甚至受邀替音樂老師進行研修培訓，正式把嘻哈帶進教育體系。

在創作方面，歷經結婚、生子，從「韓老師」成為「韓老爹」後，韓森推出首張個人專輯《你讓我變成大人》，由金曲獎得主熊仔與 rgry 擔任製作人，並邀請桃子A1J、王ADEN 跨刀合作，目前已全面數位發行，實體專輯同步開放預購。

隨著專輯問世，韓森也宣布舉辦人生首次個人專場巡迴，將於2026年1月24日在台南漂丿白鷺 Live House、1月31日在台北野地方 Wild Lab 開唱。從舞台到教室，韓森持續用饒舌創作與教學，影響更多年輕世代，實踐他口中「嘻哈不只是一種音樂，而是一種能被傳承的文化」。

更多三立新聞網報導

賴佩霞女婿逝世！被問為何非做心臟手術？露面淚崩回應了

辛龍重返歌壇唱尾牙鬍子全白！全場暖聲喊加油 2500人擠向前變小粉絲

辛龍痛失愛妻劉真模樣暴瘦！消失五年本人首度露面 喊話：沒有走不出來

羅志祥演唱會超多大咖！林志穎罕見合體老婆 二姊江蕙送上滿滿祝福

